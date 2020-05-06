MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'nin en temiz plajı seçildi! “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”
GeriSeyahat Türkiye'nin en temiz plajı seçildi! “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Türkiye'nin en temiz plajı seçildi! “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Türkiye'nin en temiz plajı seçildi! “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”

Çanakkele'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'daki Akvaryum Plajı, The Guardian Gazetesi’nin seyahat yazarları tarafından Avrupa'nın en temiz 30 plajından birisi olarak gösterildi. Turkuaz renginde, ince kumuyla adanın bakir koyları arasında yer alan Akvaryum Plajı'nda, her yaz binlerce kişi kumsalda güneşlenip, denizde yüzüyor.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

 The Guardian Gazetesi’nin seyahat yazarları, Avrupa'nın en temiz 30 plajını seçti. Türkiye'den listeye giren 5 plajdan biri ise turizm cenneti Bozcaada'daki her yıl binlerce turistin pırıl pırıl ve buz gibi sularında yüzmeyi, kumsalında güneşlenmeyi tercih ettiği Akvaryum Plajı oldu. Bir inanışa göre, ünlü Yunan tarihçi Heredot'un, 'Tanrı, Bozcaada'yı insanlar uzun ömürlü olsun diye yaratmış' sözleriyle tanımladığı turizm cenneti, dünya çapında popülerliğini koruyor.

Türkiyenin en temiz plajı seçildi “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”


‘ÖZVERİYLE KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Erkan Yavuz, Akvaryum Koyu'nun, Avrupa'nın en temiz 30 plajı arasında gösterilmesinin kendileri için gurur verici ve sevindirici bir haber olduğunu, adanın koylarının bakirliğinin ve denizinin temizliğinin de bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

32
İşte temiz plajlar listesi...
İşte temiz plajlar listesi...

Bozcaadalı turizm işletmecisi İbrahim Günel ise, "Bozcaadalı işletmelerin, belediyenin, yerel yönetimin buradaki bakir koyları korumakla ilgili çok büyük gayreti var. Bence kesinlikle bununla ilgili gelen bir ödül oldu. Orada bir işletme yok, turizme açılmış değil. 

Türkiyenin en temiz plajı seçildi “Özveriyle korumaya çalışıyoruz”


Ama çok özveriyle korunmaya çalışılan bakir plajlarımız var. Akvaryum Koyu gibi diğer bütün plajlarımız da çok güzeller" diye konuştu.

 

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle