Türkiye’nin en güzel tren rotaları

Biletleri satışa çıktığı gün tükeniyor

Doğu Ekspresi

Ankara’da başlayıp Kars’ta biten rota Türkiye’nin en popüler tren yolculuğu. Peki, neden herkes akın akın bu yolculuğa çıkıyor, biletler satışa çıktığı gün tükeniyor? Doğrusu, Doğu Ekspresi bu ilgiyi sonuna kadar hak ediyor. Yol boyunca gördüğünüz manzaralar, tren yolculuğunun o müthiş keyfiyle birleşince tadına doyulmaz bir deneyim oluyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi olmak üzere Ankara’dan Kars’a giden iki farklı tren var. Turistik Doğu Ekspresi Ankara Garı’ndan her gün saat 17.55’te kalkıyor ve Kars’a ertesi gün saat 18.30’da varıyor.

Ülkemizin en uzun yolculuklarından biri. Tren, Kemaliye, Erzincan ve Erzurum olmak üzere üç kez mola veriyor. Her durakta yaklaşık iki saat gezme şansınız var. En güzeli de verilen molalarda hem doğası, hem insanı hem de lezzetleriyle farklı coğrafyaları keşfetmek. Kemaliye durağında Kemaliye evlerini hayran hayran dolaştıktan sonra soğuktan kendimi soba yanan köy kahvesine atışım ve kahvedeki amcaların o sıcacık karşılamaları, beni misafir edişleri unutamadığım anılar arasında. Erzurum’da cağ kebabının lezzeti, Erzincan’da Girlevik Şelalesi’nin coşkusu ve Kars’ın efsanevi güzellikleri görülmeye değer.



25 saatte Doğu turu

Van Gölü Ekspresi

Doğu’nun doğal güzelliklerini, tarihi şehirlerini, misafirperver insanlarını ve lezzetlerini keşfetmek için harika bir rota. Her hafta salı ve pazar günleri Ankara’dan kalkan trenin son durağı Tatvan. Tatvan’dan Ankara’ya da salı-perşembe günleri sefer var. Tatvan-Ankara rotasında trenin geçtiği şehirleri gündüz görme şansınız daha çok. Ankara’dan sonra tren Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elâzığ, Muş, Tatvan duraklarından geçiyor. Yolculuk 25 saat sürüyor. Trende kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon seçenekleri var. Yolculuğun en güzel manzaraları Elazığ’dan sonra başlıyor. Molalar uzun olduğu için hem şehirleri görme hem de doğunun zengin mutfağından lezzetleri tatma şansınız oluyor.

Tam 14 kentten geçiyor

İzmir Mavi Tren Kars Ekspresi

Çoğumuz Türkiye’nin en uzun yolculuğunu Doğu Ekspresi zannetsek de aslında ülkemizin en uzun yolculuğu İzmir Mavi Tren Kars Ekspresi. Yolculuk 39 saat sürüyor. Tren yolculuğunun ilk kısmı toplam 15 saat. İzmir Alsancak’ta başlayan yolculukta Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir’den geçerek Ankara’ya varılıyor. Ankara Tren Garı’ndan Doğu Ekspresi’yle Kars’a devam ediliyor. Ankara-Kars arasında geçen ikinci bölümde Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum trenin geçtiği şehirler. Batıdan doğuya uzanan bu masalsı yolculukta 14 şehirdeki 79 tren istasyonu geçilerek tam 2 bin 190 kilometre yol gidiliyor. Yataklı vagonlarda temiz çarşaf, yastık, lavabo, masa ve elektrik prizi bulunuyor.



Mutfağı zengin şehirlerde mola

Güney Kurtalan Ekspresi

Ankara’da başlayıp Siirt’in Kurtalan ilçesinde sonlanan yolculuk 24 saat sürüyor. Ülkemizin en eski hatlarından olan Güney Kurtalan Ekspresi, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Batman’dan geçiyor. Tren, Ankara’dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi, Kurtalan’dan ise salı ve perşembe haricinde haftanın her günü hareket ediyor. Trende kompartımanlı, pulman, örtülü kuşetli ve yataklı vagon seçenekleri var. Uzun tren yolculuklarında en konforlu tercih yataklı vagon olacaktır. Odalarda buzdolabı, lavabo ve masa var. Bozkırda yol alırken Anadolu’nun farklı güzelliklerine hayran kalacaksınız. Mutfağı zengin bu kadar çok şehirden geçerken yolculuğunuz aynı zamanda bir lezzet yolculuğu olacak. Hazar Gölü’nden geçerken harika manzaralara tanık olacaksınız. Barış Manço’nun 1972’de kurduğu müzik grubuna adını verdiği Güney Kurtalan Ekspresi’nde nostaljik bir yolculuk sizi bekliyor. Tren yolculuğunuz sonrasında Siirt, Mardin ve Diyarbakır’ı gezebilirsiniz.