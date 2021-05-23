Türkiye’nin en güzel meydanları

1) YEDİ TEPELİ ŞEHRİN KALBİ

Sultanahmet Meydanı, İstanbul





Tarihi dokusu, mimarisi, farklı kültürlerin bir araya geldiği kalabalıklarıyla hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin tarihi kalbi Sultanahmet. Bugün olduğu gibi Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde de kentin en önemli meydanı olmuş. Osmanlı döneminin At Meydanı, Bizans döneminin hipodromu olan meydan, yedi tepeli şehrin tepelerinden biri üzerinde kurulu. Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Yerebatan Sarnıcı meydanın tarihi atmosferinin büyüsünde kaybolacağınız muhteşem yapılarından birkaçı.

2) SİMGESİ SAAT KULESİ

Konak Meydanı, İzmir





Kentin kalbinin attığı Konak Meydanı adını, Hükümet Konağı’ndan alıyor. 1868-1872 arasında yapılan Hükümet Konağı ile 1829’da inşa edilen Sarı Kışla ile çevrili. Meydanda İzmir’in simgesi olan ve 1901’de yaptırılan İzmir Saat Kulesi var. 50 yılda çok kez değişen meydan, bugünkü halini 2000’lerin başında aldı.

3) DENİZ VE TARİH

Cumhuriyet Meydanı, Antalya





Kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nın tarih ve denizin iç içe geçtiği bir manzarası var. Meydandan göreceğiniz en ihtişamlı yapı, şehrin sembollerinden Yivli Minare. Kenti koruyan topların alanda olması nedeniyle eskiden Tophane Meydanı olarak anılıyordu. Meydanın en popüler mekânı da Tophane Çay Bahçesi.

4) HUZUR DOLU BİR ATMOSFER

Mevlana Meydanı, Konya





Konya’nın en çok ziyaret edilen yeri… Şehrin önemli tarihi ve kültürel yapıları olan Mevlana Kültür Merkezi, 2. Selim’in yaptırdığı, Mimar Sinan’ın eseri, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden Selimiye Camisi ve Mevlana’nın dergâhı ve türbesi olarak da bilinen Mevlana Müzesi, meydan sınırlarında.

5) UĞRAK NOKTA

Ulus Meydanı, Ankara





Atatürk anıtının olduğu meydan, birçok tarihi mekânla çevrili. Burası, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Palas, Ankara Valiliği, Ziraat Bankası, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlük Binası, İş Bankası Binası, Garanti Bankası Binası gibi Cumhuriyet dönemi mimarisi yapılarıyla öne çıkıyor. Meydanın bitişiğinde Samanpazarı ile At Pazarı’nda antika eşya satan dükkânlar var.

6) ANLAMI ÇOK BÜYÜK

Cumhuriyet Meydanı, Samsun





Samsun’a yolu düşenlerin görülecekler listesinde, başta yer alıyor. Samsun’un merkezi olarak nitelendirilen İlkadım’daki meydan, Samsun tramvayının ana duraklarından biri. Ayrıca meydanın yakınındaki Belediye Parkı’nda duran, dünyanın nadir yapılarından kabul edilen Atatürk heykeli ‘Onur Anıtını’ da görebilirsiniz

7) TARİHİ ESERLER ARASINDA

Yakutiye Kent Meydanı, Erzurum

Yaklaşık 20 bin metrekarelik kent meydanında, Erzurum’la özdeşleşmiş Lala Paşa Camisi ve Yakutiye Medresesi gibi iki simgesel tarihi eseri görebilirsiniz. Sosyal etkinliklerin düzenlendiği meydan, 18’inci ve 19’uncu yüzyıl mimarisiyle yapılmış kamu binaları, peyzajı ve çevre güzelliğiyle kentin en çok ziyaret edilen noktalarından.

8) GEZ, ÖĞREN, KEŞFET

Urfa Balıklıgöl ve Dergâh Platformu Meydanı, Urfa

Şanlıurfa Valiliği’nce 1999’da düzenlenen meydanın proje uygulaması Şanlıurfa Kültür Sanat ve Araştırma Vakfı tarafından yapıldı. Meydan sınırlarında Şanlıurfa Kalesi, İbrahim Peygamber’in doğduğuna inanılan mağara, ateşe atıldığı yer, Balıklıgöl, Ayn-ı Zeliha Gölü, Eyyübi, Akkoyunlu ve Osmanlı dönemlerine ait cami, medrese, çarşı ve hanları görmek mümkün.

9) GEÇMİŞİN İZLERİNİ TAŞIYOR

Saburhane Meydanı, Muğla

Eski hanları, hamamları, şadırvanları, arastası, camileri, kendine has kahvehaneleriyle Muğla’nın tarih kokan Saburhane Meydanı, 500 yıllık bir geçmişe sahip. Ulu çınar ağaçlarının gölgelediği meydan, özgün mimari kimliğini hâlâ koruyor. Eskiden Türklerin ve Rumların bir arada yaşadığı meydandaki evler Muğla evlerinin mimari özelliklerini taşıyor. Daracık sokaklarındaki iki katlı badanalı evler arasında gezerken geçmişin izleri yüzümüzü gülümsetiyor.

10) GENÇLER BULUŞUYOR

Kent Meydanı, Eskişehir

Eskiden büyük tonajlı araçların otopark olarak kullandığı eski saman pazarı, Büyükşehir projesiyle modern bir meydana dönüştürüldü. Yeni olmasına rağmen oldukça rağbet gören alan, yürüyüş yapılan, 7’den 70’e herkesin bisikletle gezip paten kaydığı modern bir meydan şimdi.