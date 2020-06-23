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Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu turizme açılıyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 09:25,Son Güncelleme:

Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu turizme açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ulubey ilçesinin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan Küpkaya Kanyonu’nun turizm cazibesinin artırılması için çalışmalar başladı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turist sayısının arttığını, turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin arasında Küpkaya Kanyonu'nun da bulunduğunu belirtti.

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri

Ordu'nun dereleri, kanyonları ve doğal güzelliklerinin, kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Başkan Güler, “Küpkaya Kanyonu, yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir doğa harikası. Macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. Olta ile balık da avlanabilen kanyon, sıcak havalarda serinlemek isteyenlere de olanak sağlıyor” diye konuştu.

Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu turizme açılıyor


İlk kez yürüyüş yolu yapıldı

Doğal yapısı ve akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkat çeken kanyonun ilk kez yürüyüş yoluna kavuştuğunu belirten Başkan Güler, “Böylesine güzel bir kanyona, patika yollardan ulaşım sağlanıyordu. Turizm konusunda sürdürdüğümüz faaliyetlere bir yenisini daha ekleyerek çalışma başlattık. Bu çalışmalar sırasında, doğal dokuya zarar verilmemesi için demir ve beton kullanmadık. Doğal taşlarla oluşturduğumuz yeni yürüyüş yolu tamamlandı. İlimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu turizme açılıyor


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, doğal güzelliği ve soğuk suyunun yanı sıra, farklı özellikleriyle de ilgi çeken kanyonun mutlaka gezilip görülmesi gereken yerlerin başında olduğunu belirterek, kente gelen yerli ve yabancı turistleri buraya davet etti.

Türkiye’nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu turizme açılıyor


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