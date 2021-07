Türkiye’nin en güzel 10 çiftlik oteli

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Dalından meyve - sebze

Vadi Alaçatı, İzmir



Alaçatı’da ‘deniz, kum, güneş’ üçlüsüne alternatif bir tatil sunan Vadi Alaçatı, meyve-sebzeyi dalından toplayabileceğiniz, doğayla baş başa kalıp çiftlik hayatını doyasıya yaşayabileceğiniz bir yer. Kendi bahçesi ve tarlası olan 20 ahşap odası var. Odaların tasarımı oldukça ilginç; kapsül şeklinde ve minimalist. Üzüm, zeytin, biber, domates, kabak mevsimine göre toplayabileceğiniz ürünlerden bazıları… Otel, kendi enerjisini kendi üretiyor ve karbon ayak izini sıfırlıyor. Misafirler otelin çiftliğinde serbest gezen tavukların yumurtalarını toplayıp tarlalarda çalışabiliyor. (0533) 560 25 95

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

BİR ASIRLIK TARİH

İksirli Çiftlik, Kastamonu

Kastamonu, Daday’ın şirin köylerinden Bayır’da 100 dönüm arazideki çiftliğin tarihi neredeyse bir asır öncesine dayanıyor. Anadolu’nun tüm konaklarında olduğu gibi hayat ‘abıhayat’ ismi verilen avlunun etrafında dönüyor. Çiftlikte inek ahırları, toplantı ve atölyelerin düzenlendiği eski zaman samanlığı, koyun ağılı, ortak mutfak ve geleneksel üretimin devam ettiği, fırınından sıcacık ekmeklerin, odun ateşinde reçellerin çıktığı üretimhane gibi üniteler var. İksirli Çiftlik’te doğadan topladığınız meyvelerden marmelat yapabilir, dokuma tezgâhının başına geçebilir, gölette balık tutabilirsiniz. (0366) 616 10 16

Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı

ORMANLA ÇEVRİLİ VADİDE

Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, Muğla

Türkiye’nin ilk Tarım-Turizm-Takas (Ta-Tu-Ta) çiftliklerinden biri. Yani tarım ve turizm çalışmalarının iç içe yürütüldüğü bir alan. Fethiye’nin Yanıklar Köyü’nde çam ormanıyla çevrili bir vadinin ortasında, Kargı Çayı’nın yanı başında kurulu. Taş, ahşap ve kerpiç evler, yılın 12 ayı konuklara açık. İsteyen, mutfak ve bahçe çalışmalarına katılabiliyor, yerel kültür ve el sanatları atölyelerinde dokumayı, topraktan çanak-çömlek yapmayı, ahşap oymayı deneyebiliyor, tarhana, erişte, reçel ve turşu yapım çalışmalarına katılabiliyor. Vadinin kumsalı Caretta caretta’ların üreme alanı. (0537) 643 91 21

Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

MUTFAKTAKİ HER ŞEYİ KENDİLERİ ÜRETİYOR

Hotel Caeli, Çanakkale

Eceabat’ta devasa Porto Caeli bağlarının içindeki otele dair ilk göze çarpan şey hem bahçesinde hem de içindeki özenle seçilmiş ve bazıları sadece burası için yaptırılmış sanat eserleri. Şaraphanesi dünyadakilerle yarışacak klasmanda. Otelin restoranı da şef Hakan Açıl sayesinde kendi başına bir marka oldu. Mutfakta kullanılan sebze-meyveler ve süt ürünleri çiftlikte üretiliyor. Şu aralar lavanta hasadıyla birlikte otelde konaklayanlar için lavantalı dondurma, manda sütünden lavantalı peynir gibi farklı lezzetler hazırlanıyor. Mevsiminde servis edilen yaban mantarları ve oğlak da restoranın imza yemekleri arasında. (0286) 854 83 36

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

DÖRT MEVSİM DEĞİŞEN MENÜ

Casa Lavanda, İstanbul

20 dönüm arazide, ‘temiz tarım-temiz gıda’ ilkesiyle hareket eden, her birine bahçelerinde yetişen ağaç ve çiçek isimlerinin verildiği 14 odasıyla sevgi dolu, organik bir işletme Casa Lavanda. Otelde kullandıkları ürünlerin yüzde 80’i kendi topraklarında yetişiyor, yumurta, et, peynir gibi malzemeleri de yerel üreticilerden alıyorlar. Tarlalarında kimyasal gübre ya da ilaç kullanılmıyor, organik çöpler kompost yapılıyor, atık yağlar geri dönüşüm firması tarafından toplanıp biodizel üretimi için kullanılıyor. Bahçelerinde 200’e yakın sebze-meyve yetiştiriyorlar. Ayrıca Şile’den toplanan yabani mantar türlerini her öğünde farklı bir lezzet olarak sunuyorlar. (0216) 736 56 40

Melih Uslu Seyahat yazarı, FOOD and TRAVEL dergisi yazıişleri müdürü

EĞİTİMLERE, ATÖLYELERE KATILIN

Narköy, Kocaeli

Kandıra’da 100 dönümlük bir orman arazisindeki Narköy’de tüm yemekler bahçeden. Orman yürüyüşleri, mevsime göre ürün toplama, at binme, süt sağma, Kerpe’de dalga sörfü, kompost, ekmek- peynir yapılabilecek günlük işlerden birkaçı. Narköy 12 ay açık; gönüllüler tarım, hayvancılık, mutfak ve marangozluk alanlarında çalışıp gözlem ve bilgi alışverişi yapabiliyor.

(0262) 561 25 25

Nurgül Büyükkalay Hürriyet Seyahat gezgini

KAHVALTINIZ TARLADAN…

Aral Tatil Çiftliği, Çanakkale

Bozcaada’nın bereketli topraklarında kendini doğa turizmine adamış bir ailenin kurduğu bu çiftlik evi, merkeze 3 kilometre mesafede. Geleneksel taş ev mimarisiyle yapılmış süit odalar, organik tarım alanına bakan dokuz oda ve çiftliğin ana bahçesine bakan verandalı beş odaları var. Odalara ‘kâhya damı, keçi damı, arılık, kiler’ gibi, çiftliği otele dönüştürmeden önce kullanılan adlar verilmiş. Kahvaltı, tarladan toplanan organik sebze ve meyvelerle lezzetleniyor. (0286) 697 83 57

Erdal İpekeşen Tempo Travel yayın danışmanı

ORGANİK SERTİFİKALI ÜRÜN

Dalyan Resort, Muğla

87 odalı otel, İztuzu ile Köyceğiz arasında, Dalyan Nehri’nin yanı başında kurulu. Muazzam bir doğal zenginliğin içindeki otelde Caretta caretta kaplumbağalarıyla dip dibe olacaksınız. Çiftlikte evcil hayvan ve kümes hayvanları da var. Otelin tüm sebze-meyve ihtiyacı geniş arazisinde, organik sertifikalı olarak üretiliyor. İsterseniz kendiniz de dalından koparıp yiyebiliyorsunuz. (0252) 284 54 99

Serda Büyükkoyuncu Seyahat yazarı

FARKLI ODA SEÇENEKLERİ

Dionysos Hotel, Muğla

Marmaris Kumlubük’teki taş evler, bir kartal yuvası gibi yükseklere konumlanmış. Birbirinden bağımsız ve her biri manzaralı 43 taş ev otel odası, apart ve havuzlu villa olmak üzere farklı tercihlere göre düzenlenmiş. Etrafınız orman, manzaranız deniz. Mutfakta kullandıkları ne varsa kendi çiftliklerinde yetişiyor. 40 dönümlük arazide 650 zeytin ağacı ve inekler, boğalar, kuzu ve koyunlar, tavuklar var. Hayvanlar için yonca ekip süt, yoğurt, köy peyniri, tereyağı elde ediliyor. (0252) 476 79 57

Şener Kalemci Yürüyüş rotaları rehberi

ÖDÜLLÜ BİR DENEYİM

Yalçıner Çiftliği, Erzincan

Kemaliye’nin Apçağa Köyü’ndeki çiftlik, 15 dönüm arazide ekolojik tarımla geleneksel ürünler üretiliyor. Tarım-Turizm-Takas (Ta-Tu-Ta) ilkeleriyle hareket eden çiftlik 18’inci Dünya Organik Konferansı’nda ‘En İyi Organik Aile Çiftliği’ seçildi. Çiftlikte, ceviz, üzüm, elma, kiraz, vişne, kızılcık, armut, kocayemiş, karadut, kuşburnu, erik, nar, mürver, ıhlamur, nane, reyhan ve ayva üretimi yapılıyor. (0532) 525 00 33