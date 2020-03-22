Türkiye’nin en güzel 10 bisiklet rotası

Erdoğan Gümüş / Hürriyet Seyahat gezgini

1-Dört mevsime uygun: Köyceğiz-Ortaca-Dalaman rotası

2018 yılında The ECO Trails adıyla projelendirilen ve oluşturulan Köyceğiz-Ortaca-Dalaman Bisiklet Rotası, Muğla’nın, turistik ve doğası birbirinden güzel bu üç ilçesinin sınırları içinde, eko-turizm odaklı uzun mesafeli bir bisiklet yolu. Köyceğiz’de beş, Ortaca’da dört ve Dalaman’da beş olmak üzere 14 güzergâh ve bunları birbirine bağlayan ara bölgelerle birlikte toplam rota uzunluğu 700 km. Aynı zamanda içinde yürüyüş yollarını da barındıran bu rotaların en güzel yanı, güzergâh üzerinde uluslararası standartlara uygun yönlendirme işaret ve tabelaları olması. Bölgenin iklimi, dört mevsim bisiklet sürmek için uygun. Güzergâh belirlenirken eski yollar ve patikalar da dikkate alınmış. Bu rotada pedal çevirirken hem tarihi yollara hem de doğal güzelliklere hayran kalacaksınız.

Ahmet Umuroğlu / Küçükçekmece bisiklet ve doğa aktiviteleri kulübü (KÜDAK) yöneticisi

2-Lezzetli molalar verin: Istranca Dağları

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Istranca Dağları’nındaki bu rota; doğa severlere Güngörmez, Aksicim ve Balkaya köylerinden geçerek arazi sürüşü yapma imkanı tanıyor. Yol boyunca iki su geçişi var ve arazi son derece bakir. Acıktığınızda Balkaya’daki alabalık tesisine uğrayabilirsiniz. Başlangıç noktasındaki Güngörmez Kanyonu görülmesi gerekenler arasında. Toplamda 70 km olan rotayı günübirlik turlar ya da konaklamalı geziler için düşünebilirsiniz.

Bahar Gündoğdu / Hürriyet Seyahat gezgini

3-Bodrum Knidos: Karadan mavi yolculuk deneyimi

Bisikletle de olsa denizden kopmak istemeyenlerdenseniz bu rota tam size göre. Bodrum’dan başlayıp Knidos’ta biticek olan rotanın toplam uzunluğu 295 km. Longoz Koyu, Yediadalar ve Bördübet Koyu’ndan geçeceğiniz rota kamp kurmaya elverişli, seviyesi ise zor. Bir tarafınızda müthiş deniz manzaraları bir tarafınızda yemyeşil doğanın olduğu Halikarnas’tan Knidos hattı “Karadan mavi yolculuk” olarak da tanımlanıyor. Bölgenin dünyaca ünlü koylarından geçerken hem gözleriniz hem ruhunuz bayram edecek.

Seçil Zor / Bisikletli Kadın İnisiyatifi üyesi

4-Yedi günlük bir yolculuk: Toroslar

Türkiye’nin güneyinde bisiklet sürüşü için en uygun zaman bahar ayları. Toroslar Bisiklet Rotası Antalya’dan başlayıp Fethiye’de son bulan toplamda yedi günlük bir rota. Yaklaşık 323 km süren yolculukta deniz seviyesinden Toroslar’ın zirvesine, 1830 m rakımlara kadar çıkıp tekrar iniyorsunuz. Akış ana hatlarıyla şöyle: 1’inci gün Antalya’dan Çıralı’ya toplamda 60 km’lik yolun yarısı araç yolundan geçiyor. Anayoldaki tünel geçitlere dikkat etmelisiniz, bisiklet geçişi için yan yol çok dar. Ancak anayoldan Çıralı’ya uzanan harika bir iniş tüm yorgunluğunuzu alıyor. Antalya’dan Çıralı’ya, oradan Karaöz ve Gelidonya Feneri’ne doğru yol alırken Likya Yolu’nun bir kısmında bisiklet sürüyorsunuz. 2’nci gün Gelidonya Feneri’nden tekrar Karaöz’e oradan da Finike’ye 58 km. 3’üncü gün Finike’den Avlan Gölü’ne hatırı sayılır bir yokuş çıkarak 48 km gidiyorsunuz. Bütün bu yorgunluğun ödülü olarak harika bir göl sizi karşılıyor. Kızlarsivrisi Dağı zirvesinde müthiş manzara eşliğinde kamp yapabilirsiniz. 4’üncü gün Avlan Gölü’nden Elmalı’ya doğru Gömbe Yaylası’na 40 km sürüyor. 5’inci gün Gömbe Yaylası’ndan Saklıkent’e 40 km. 6’ncı gün Saklıkent’ten Kayaköy’e 65 km ve 7’nci gün Kayaköy’den Fethiye’ye uzanan 12 km’lik parkur ile tur son buluyor. Tur genelinde gerek göl kenarında, gerekse sahilde doğa ile iç içe kamp yapmak çok keyifli.









Kenan Cavnar / Sakarya Basbas Bisiklet Grubu

5-İsviçre manzaralarını hatırlatan rota: Kazımpaşa-Akmeşe-Sapanca Gölü

Baharın gelişiyle birlikte çiçek açan ağaçların, İsviçre’yi hatırlatan muhteşem manzaraların arasında yolculuk etmek istiyorsanız Kazımpaşa-Akmeşe ve Sapanca Gölü rotasını deneyebilirsiniz. Yol bisikletiyle gidebileceğiniz orta derece zorluktaki 70 km’lik rota Serdivan’dan başlıyor. Kazımpaşa-Çubuklu Köyü ve Akmeşe güzergahı üzerinde özellikle Kazımpaşa’daki köftecilere uğrayabilirsiniz. Kısa bir zamanınız varsa bu rota için biraz antrenmanlı olmanızı öneririm. Çubuklu Köyü’nü geçip Akmeşe’ye doğru pedallarken doğal meşe ağaçları ve yer yer koruluklarla karşılaşacaksınız. Yol boyunca köy kahvelerinde çay içebilir, bol bol manzara fotoğrafı çekebilirsiniz. Akmeşe’ye kadarki inişten sonra Adapazarı-İzmit yoluna bağlanıp, nispeten daha düz yolda Sapanca Gölü’nün güzel manzarasıyla turu tamamlayacaksınız.

Ersin Demirel / Yürüyüş rotaları rehberi

6-Manzaranın tadını çıkarın: Kapıdağ Yarımadası

Bakir koyları ve doğal plajlarıyla Marmara Bölgesi’nin özel bölgelerinden olan Kapıdağ Yarımadası Balıkesir sınırları içerisinde yer alıyor. Alabildiğine sakin, doğayla iç içe bir yolculuk vaat eden rota deniz kenarından yarımadayı turlayarak 95 km sonunda başlangıç noktası olan Erdek’te sona eriyor. İsteyenler bu rotayı, ekstradan 10 km’lik bisiklet sürüşünü daha göze alarak Bandırma’da da sonlandırabilirler. Özellikle İstanbul’da yaşayan bisiklet tutkunlarının düşlerini süsleyen günübirlik yarımada turu Erdek-Ocaklar-Narlı- İlhan- Doğanlar-Turan-Ormanlı-Ballıpınar- Çayağzı-Çakıllı-Karşıyaka-Tatlısu-Erdek etaplarından oluşuyor. Bir bölümü toprak yollarda geçen rotanın hatırı sayılır rampaları var ama çıkılan her yokuşun en yüksek tepesinde nefis bir Marmara Denizi manzarasıyla karşılaşmak sizi kesinlikle motive edecek.









Sema Gür / Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Organizatörü

7-Yeni başlayanlar için: İzmir Üçkuyular-Bostanlı-Sasalı Doğal Yaşam Parkı-Seyrek

Özellikle bisiklete yeni başlamış kişiler için gidiş-dönüş toplam 40 km’lik en rahat İzmir bisiklet rotalarından biri. Çünkü

hemen hemen hiç trafiğe girmeden, bisiklet yolunu kullanarak ve yokuş çıkmadan harika bir tur imkanı sunuyor. Akışı ise şöyle: İzmir Körfezi’ni karayolundan dolaşmak yerine Üçkuyular İskelesi’nden arabalı vapura bisikletinizle binerek Bostanlı’ya geçeceksiniz.Burada balıkçı barınaklarını ve Mavişehir’ i geçen bisiklet yolunu takip ederek, Sasalı Piknik Alanı’nı solunuzda bırakarak ilerlediğinizde Sasalı Doğal Yaşam Parkı’na ulaşacaksınız. Yolda çok fazla ağaç olmadığı için yaz sıcaklarında bu rotayı önermiyorum. Ancak Mavişehir’ i geçer geçmez filamingoları sessizce seyrederek ilerlemek size tüm sıcağı unutturabilir. Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda mola keyifli oluyor. Enerjiniz yerindeyse ve seviyorsanız eti, sucuğu çok ünlü olan yakındaki Seyrek Köyü’ne geçerek kendinize ziyafet de çekebilirsiniz.

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

8-Aktivitesi bol rota: Köprülü Kanyon

Antalya’nın en güzel bisiklet rotalarından ve başlangıcından sonuna kadar size müthiş doğal güzelliklerin eşlik edeceği bir parkur Köprülü Kanyon. Bisiklet turunun yanı sıra rafting ve trekking aktiviteleri ile de meşhur bir bölge burası. Köprülü Kanyon, Antalya merkeze yaklaşık 90 km mesafede. Beşkonak’ta başlayıp Selge-Delisarnıç-Tazı ile devam edip tekrar Beşkonak’ta sona eren parkurun derecesi orta-zor, toplam mesafesi ise 65 km. Hem asfalt hem de toprak yolda ilerliyorsunuz. Bu parkur için uygun bisiklet türü ise MTB, Full-Süspansiyon. Minimum rakım 163 m, maksimum rakım 1167 m. Beşkonak’tan Selge istikametine 11 km aralıksız asfalt yolda tırmanmanız gerekiyor. Yükseldikçe Köprüçay manzarası çıkacak karşınıza. Sonrasında Bozburun Dağı kayalıkları ve kanyon manzarası ile karşılaşacaksınız. Selge’ye varınca Antik Tiyatro’yu göreceksiniz. Delisarnıç ile devam eden yol Ballıbucak Köprüsü’ne varıyor. Sonrasında bu rotanın en heyecan veren noktalarında biri Tazı Mevkii’ndesiniz. Burada eşsiz bir manzara sizi bekliyor. Eğer şanslıysanız nesli tükenmekte olan kızıl akbabaları da görebilirsiniz. Manzaranın keyfini çıkardıktan sonra artık iniş yolundasınız. Orman yolu takip edilerek ana yola çıkan parkur Beşkonak’ta sona eriyor.

Dilan Acar Hekimoğlu / Yaş Grubu Milli Triatlet, Half Ironman

9-Mavi ve yeşilin kucaklaştığı rota : Kaputaş-Kaş-Demre Rotası

Benzerine dünyada çok az rastlayacağınız yeryüzünün eşsiz manzaraların peşinde pedal çevirmeyi sevenlerdenseniz Kaputaş-Kaş-Demre bölgesini mutlaka denemelisiniz. İlk rotamız hem yol bisiklet hem dağ bisikleti kullanılabilen orta seviye zorlukta toplamda 1200 m tırmanış kazandığınız 42 km uzunluğundaki Kaş Andifli-Kaş Kaputaş Mağarası yolu. Kaş Sardunya Otel’den Kaş Belediyesi’ne doğru Atatürk Bulvarı’ndan başlayarak sol taraftan Kaş-Fethiye yoluna girmeniz gerekiyor. Necipbey Caddesi sizi kaymak asfalt tabir ettiğimiz mis gibi bir ana yola çıkarıyor. Yolda ilerlerken gökyüzünün maviliği havanın temizliği güne yeni uyanmış kuşların cıvıltısı size eşlik ederken önce Çukurbağ Yarımadası’nı geçiyorsunuz. Yolda herhangi bir kavşak bulunmuyor çünkü sol omzunuzda Fethiye’ye kadar uzayan Akdeniz, sağınızda neredeyse Kalkan’a kadar uzanan Kaş’a özgü taştan setlerin gölgesi üzerinize vurarak devam ediyorsunuz. İyot kokusu ve makilerin arasından yayılan kekik kokuları eşliğindeki ikinci rota ise 20 km uzunluğunda ve 695 m irtifalı Kaş-Demre yolu. Bu rota iyi antrenmanlı yol bisikleti kullanıcılarının tercihi olabilir. Kaş-yeni Antalya yolundan sağa doğru Yeniköy Gökçebelen’den tırmanışa başlıyorsunuz. Sağ omzunuzdan geriye baktığınızda her pedalda Akdeniz’in bir parçasının manzaranıza eklendiğine şahit oluyorsunuz.









Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı

10-Bisiklet cenneti: Gökçeada

Gökçeada, turistlerin henüz gelmeye başlamadığı bahar aylarında tam bir bisiklet cenneti. Adayı hem bisikletle dolaşıp hem de muhteşem güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz. Yaklaşık 100 km civarında olan ada turu en zorlu olanı. 20 kilometrelik Kuzu Limanı-Tepeköy rotası ile 30km’lik Kuzu Limanı-Dereköy-Marmararos Şelalesi rotası muhteşem Semadirek manzaralarının farklı açılardan görülebildiği muhteşem bir doğa içinde davam ediyor. Zorluk seviyesi orta. Hem spor yapacak hemde adanın tadını çıkaracaksınız. Kuzulimanı-Kafalos, Dereköy-Gizli Liman ve Kuzu Limanı-Mavikoy rotaları da adanın diğer kayda değer bisiklet rotaları.