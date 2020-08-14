Türkiye'nin en büyük seyir terasına yoğun ilgi

Uluslararası Sakin Kentler Birliği'nce (Cittaslow) 'sakin şehirler' ağına dahil edilen Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Gölü'nü izleyebilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) destekleriyle cam teras yapıldı. 'Tortum Gölü Fyord Park Cam Teras Projesi' kapsamında Türkiye'de özellikleri ile ilk ve tek olan cam teras, 12,3 metre uzunluğunda, 545 metre kare kapalı, 565 metrekare açık alana sahip. Yaklaşık 3 milyon TL'ye mal olan 143 metre yüksekliğinde kırılmaz özelliği bulunan ve sıcağa dayanıklı temperli camla kaplanan teras, ziyaretçilerine boşlukta yürüyor hissi vermesini yanı sıra doyumsuz manzarayı izleme imkanı sunuyor.



Ziyaretçi akınına uğruyor



Tortum Gölü'nün kenarında Pirin Kayalar mevkinde yapımı tamamlanan cam seyir terası yerli ve yabancıların akınına uğruyor. Ankara'dan geldiğini söyleyen Gökhan Zorlu, "Erzurum'da böyle bir yer olduğunu duyduk. Manzara harika, süper. Bütün herkesi buraya davet ediyoruz. Muhteşem bir yer. İlk etapta korkutucu gibi gelse de harika bir yer" dedi.





Cam terası taşıyan çelik konsorsiyum üzerinde yürüyen bazı vatandaşlar ise "Hayran kaldık çok güzel görünüyor. Yürürken demirlerin üzerinden gelmeye çalıştım çok güzel planlanmış" ifadelerini kullandılar.



Seyir terasına olan ilginin memnuniyet verici olduğunu belirten Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, "Türkiye'nin en yüksek ve uzun seyirli teraslarından birisi. Seyir terasımız kısa bir süre sonra açılışa hazır hale gelecek. Birkaç eksiğimiz vardı, çevre düzenlemesi ve elektrik yoktu. Elektrik işleri de tamamlandıktan sonra tam anlamıyla hizmete açılacak. İnsanlarımız görmek istiyorlar, merak ediyorlar. Tam kapasite açıldığında daha da memnun kalacaklar. Çok güzel tesis kazandırıldı" diye konuştu.