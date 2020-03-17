Türkiye'nin cittaslow (sakin şehir) listesindeki en güzel yeri sizce hangisi?
Hürriyet Haber
17.03.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:
İtalya'da 1999 yılında başlayan Cittaslow 'sakin şehir' hareketi günümüzde 30 ülkeye yayılmış durumda. Türkiye de geleneksel yaşam ve üretim biçimlerini koruyan şehirlerin yer aldığı bu ağa dâhil. Sizce bu listedeki en güzel yer hangisi?
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