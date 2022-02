Türkiye’nin bisiklet başkenti Antalya

Büyüleyici manzarasıyla Tour of Antalya bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Antalya, 13 ülkeden 161 sporcuyu ağırladı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen yarışın finalinde dünyanın sürdürülebilir geleceğine dikkat çekmek için İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü bisiklet turu gerçekleşti. 23 takımın katıldığı yarışta dört gün boyunca Antalya’nın deniz ve karlı dağlarının buluştuğu yollarından geçip antik kentleri aştık. Hürriyet Seyahat olarak katıldığımız yarış sırasında profesyonel bisikletçilere ve yerli-yabancı bisiklet tutkunu Antalyalılara favori rotalarını sorduk. Bisikletin başkenti Antalya’da hangi rotalara pedal basılır, bisiklet dostu oteller hangileri sizin için derledik. Önce rotaları tanıyalım…



Liman ve tarihin içinde



Geleneksel Türk evleri, el sanatları dükkânları, butik otelleri, tarihi eserleri, müzeleri, şık kafe ve restoranlarıyla Kaleiçi, Antalya’nın kalbi sayılıyor. Kaleiçi’nin dar arnavutkaldırımlı sokaklarında bisikletle dolaşmak; Helenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini keşfetmenin en iyi yolu. Yolcu gemileri, feribotlar, yatlar ve balıkçı tekneleriyle bu tarihi liman yaz-kış çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubat tarafından 13. yüzyılın başlarında dikilen kendine özgü Yivli Minare ise Antalya’nın görülmesi gereken sembollerinden. Kaleiçi’ne gitmişken bisiklet dostu Mono Teras Cafe’de soluklanmayı da unutmayın. (0533) 3093262 Merkezde pedal basıp tanıdıktan sonra çevreyi keşfetmeye başlayabilirsiniz. Özellikle antik kentler açısından zengin bir miras var bu kentte. Serik tarafına geçip Aspendos veya diğer adıyla Belkıs’ı ziyaret edin. Köprüçay (Eurymedon) Nehri’nin yanında kurulmuş olan Aspendos, muhteşem amfi tiyatrosuyla dünyaca ünlü; türünün en iyi korunmuş anıtı ve dünyanın en sağlam eserlerinden biri. Serik ilçesinin portakal bahçelerinin büyüleyici kokuları eşliğinde yolunuza devam ederken rotanızı Kurşunlu Şelalesi’ne çevirebilirsiniz. Şelale, 7 küçük göleti küçük şelalelerle birleştiren 2 kilometrelik bir kanyonda. Tabiat parkını dolaşırken tavşanlar, sincaplar, ağaçkakanlar ve diğer küçük hayvanlar ziyaretçilere eşlik ediyor.



Antik kentler arasında



Termessos Antik Kenti, Güllük Dağı Milli Parkı’nda. Bisikletiniz tırmanmaya uygunsa Antalya-Korkuteli karayolu üzerindeki Yenicekahve yakınındaki kalıntılardan başlayıp Güllük Dağı’nın zirvesine kadar çıkarsınız. Bisikletle Termessos’a doğru tırmandıkça doğanın huzur dolu yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Phaselis Antik Kenti de Antalya’nın en güzel denizine komşu… Düz yol, pedal basıp Hadrian Kapısı’nı ve kalıntıları gördükten sonra yüzme molası verebilirsiniz. MÖ 4’üncü yüzyılda kurulan Olympos Antik Kenti, Adrasan Koyu, Tahtalı Dağı ve Yanartaş gibi ikonik duraklarıyla Antalya’nın farklı bisikletçilere farklı parkur önerileri var. Adrasan bölgenin en sakin ve huzurlu sahili. Tahtalı Dağı özellikle dağ bisikletçilerinin en çok tercih ettiği rotalardan biri. Dünyanın en meşhur tarihi yolu, 535 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu’ysa Akdeniz’in uçsuz bucaksız maviliğini yemyeşil ormanlarıyla buluşturuyor; muhteşem manzaraları, inci gibi koylarıyla bisikletli gezginlere çok fazla sürpriz yapıyor.



Bu oteller dost...



Turizm Bakanlığı’nca ‘Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi’ sertifikası verilen bu otellerde, bisikletlilere özel menüler, bisiklet kiralama ve park alanları, tamirat altyapısı ve rota bilgisine sahip personel, hızlı çamaşır yıkama gibi imkânlar var. Elektrikli bisiklet şarj üniteleri ve yıkama alanları da mevcut.



Akra Hotel (Muratpaşa / Lara)

Avena Resort & SPA Hotel

(Alanya)

Maxx Royal Kemer (Kemer)

Maxx Royal Belek (Serik)

Club Mega Saray (Serik)

Kemer Holiday Club (Kemer)

Rixos Sungate Hotel (Kemer)

Justiniano Resort Hotel (Alanya)

Grand Park Lara Hotel (Aksu)



KİRALAMA SEÇENEĞİ



Antalya Belediyesi’nin bisiklet kiralama sistemi ANTBİS. 5 lira kart bedeli, saati 1.5 lira (242) 247 67 54. Özel işletmelerde dağ ve şehir bisikleti kiralama bedeli günlük 80 lira, bir saat 25 lira, yarım saat 15 lira. Yol bisikletlerinin günlük kiralama ücreti 200 lira.



Mavi Bisiklet (532) 675 16 37

Garage Bike&Outdoor (242) 999 10 87

TNS Bisiklet (242) 316 06 76



BU ROTALARI NOT ALIN



Antalya doğası ve trafiksiz yol kalitesiyle bisikletçiler için keyifli bir sürüş sunuyor. Bu rotalarla deniz, dağ, orman ve şelale manzaraları eşliğinde bisiklet kullanabilirsiniz.



Yol Bisikleti:

Kemer-Kumluca-Mavikent-Karaöz-Olympos-Kemer (40 km)

Kemer-Ovacık Yaylası-Hisarçandır (80 km)

Kurşunlu-Güloluk-Alaylı (20 km)

Yarbaşçandır-Çakırlar (60 km)

Olympos-Adrasan-Karaöz-Kumluca-Demre (200 km)



Dağ Bisikleti:

Kemer-Gedelme-Çukuryayla-Beycik (65 km)

Türkiye’nin tek enduro dağ bisikleti rotası: Tahtalı Dağı Zirvesi-Kemer (65 km)

Alanya-Kızılalan (35 km)



SPORCULAR NEDEN SEVİYOR?

‘Hava sıcak, rahat antrenman yapabiliyoruz’



Ahmet Örken (Milli sporcu): Şubat ayında bile havasının sıcak olmasından dolayı bu bölgede kamp yapmak ve yarışta pedal çevirmek çok güzel. Antalya’da trafik akıcı ve bisikletçileri engellemiyor. Feslikan Yaylası ve Hisarçandır bölgelerinde bisikletimle antrenman yapmayı çok seviyorum.



Gülnur Alihafızoğlu (Emekli hemşire): Market dahil her yere bisikletle gidip geliyorum. Bisiklet her şehir için özgürlük. Konyaaltı’na gidiyorum, dolaşıyorum, bir kahve içip evime dönüyorum. Antalya tam bir bisiklet şehri, çok bisiklet var.



Abide Çamlıbel (Bisiklet eğitmeni): 1992’den beri profesyonel bisikletçiyim. Hiçbir aracın giremeyeceği patikalara girebilir, çok uzaklara götürebilir. Kaş da Alanya da Side tarafları da güzel ama bisiklete binmek için özellikle Kemer’i tercih ediyorum. Kemer yolunu, Gedelme Yaylası ve Tahtalı Dağı’na sürmeyi, Kumluca tarafına kaçmayı da çok seviyorum. Antalya-Kemer arası 45 km’den 90 km git-gel yapmak en güzeli.



Soul Solomon (İngilizce öğretmeni): Lara’da uzun mavi bir bisiklet yolu var. İşim orada olduğu için her gün bisikletle gidip geliyorum. Konyaaltı da güzel. Daha önce Fas ve Tunus’ta yaşadım, orada da bisiklete biniyordum. Bisiklete binmenin en güzel yanı, sabah erken saatlerde yüzünüzde hissettiğiniz esinti.



Vadim Smirnoff (İşinsanı): Moskova’da yaşıyordum, iklim ve denizden ötürü Antalya’da yaşamayı tercih ettik. Özellikle gün içinde bisiklete binmeyi egzersiz, etrafta dolaşmak ve hayatın tadını çıkarmak adına seviyorum. Burada Moskova’daki gibi trafik, kar ve çamur olmaması harika. Şehrin arkasındaki dağları görmek çok güzel.