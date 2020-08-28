Türkiye’nin birbirinden güzel en büyüleyici 5 vadisi

Etrafı dağlar ve tepelerle çevrili vadiler zengin bitki çeşitlilikleri, özgür akan dereleri, akarsuları ve yaban hayatlarıyla adeta cenneti andırıyorlar. Gezerken keyif alacağınız, güzelliğiyle öne çıkan ve mutlaka korumamız gereken vadileri en güzel 5 vadi ise şöyle:

Pek fazla bilinmiyor: BARHAL VADİSİ / ARTVİN

Yusufeli içesinde yer alan Barhal yemyeşil doğası, yabani rengârenk çiçekleri, özgür akan dereleri ve etrafındaki haziran ayında bile karla kaplı dağlarıyla huzur vaat ediyor. Vadi etrafındaki köylerde birkaç gün geçirip vadiyi doyasıya keşfetmelisiniz.

Adeta cennetten bir köşe: KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA



Babadağ’ın eteklerinde 350 metreyi bulan sarp kayalarla çevrili Kelebekler Vadisi adeta cennetten bir köşeyi andırıyor. Adını üzerinde yaşayan 80’den fazla kelebek türünden alan vadide kamp yapmak ve denize girebilmek için harika bir kumsal bulunuyor. Hâlâ yıllık izninizi kullanmadıysanız burası deniz keyfi için çok ideal

Fotoğraf tutkunlarına özel: MUNZUR VADİSİ / TUNCELİ



Türkiye’nin en büyük vadilerinden biri Munzur Vadisi. 1971’de milli park olarak ilan edildi. Vadi boyunca dökülen şelaleler, yaban hayvan ve bitki çeşitliliğiyle görülmeye değer. Munzur Suyunun iki kenarı, Ovacık kesiminde Türkiye'de doğal yayılışı çok küçülmüş olan huş ağaçlarıyla kaplı. Burada Instagram’da bolca beğeni alacağınız fotoğraflar çekeceğiniz kesin…









Balonların dansı: GÜVERCİNLİK VADİSİ / NEVŞEHİR



Kapadokya’nın en güzel manzarasını izleyebileceğiniz vadi dört kilometrelik trekking parkuruyla sporseverlerin uğrak yeri. Vadi, Uçhisar Kalesi de hemen yanı başında yer alıyor. Özellikle balonların havalandığı sabah saatlerinde vadide yürümek çok keyifli…

Tarihe yolculuk: FRİG VADİSİ / AFYON, KÜTAHYA, ESKİŞEHİR



Bu vadi tarih severler için en iyi rotalardan biri. Türkmen Dağı’nın tüfleriyle örtülü olan vadiye MÖ 900’de yerleşen Frigler’in Kybele’ye adanmış açık hava tapınakları, sunaklar ve kaya mezarları ile savunma ve barınma amaçlı pek çok yapısı günümüze kadar ulaştı. Friglerin izlerini ve anıtlarını görürken keyifle trekking yapabileceğiniz bir yer.