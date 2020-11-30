Türkiye'nin başkenti Ankara'nın mutlaka gezilmesi gereken 6 yeri

Anıtkabir



Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıt mezarı Anıtkabir, şüphesiz ki Ankara’da ziyaret edilmesi gereken ilk yer. Anıtkabir’in içindeki Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni mutlaka gezin. Atatürk’ün kullandığı otomobili de Anıtkabir’in avlusunda görebilirsiniz. 9 Ekim 1944’te yapımına başlanan, dokuz yıl inşası süren Anıtkabir, sadece Ankara’nın değil tüm Türkiye’nin görülmesi gereken bir numaralı yeri.





Anadolu Medeniyetleri Müzesi



Ulus’taki müze kendine özgü koleksiyonlarıyla dünyanın sayılı müzeleri arasında. Arkeolojik buluntular Paleolitik Çağ’dan başlayarak günümüze kadar kronolojik bir sırayla sergileniyor. Kuruluşu 1921’de Atatürk’ün isteği üzerine gerçekleşen müzenin en nadide eserlerinden biri de MÖ 6200 yıllarına tarihlenen Çatalhöyük kent planı. Bu harita dünyanın en eskisi olarak kabul ediliyor.

Ankara Kalesi



Ankara’nın simgelerinden olan kale, Altındağ ilçesinde. Olağanüstü manzarası için bile ziyaret etmeye değer. Şehrin panoramik görüntüsünü ve güneşin batışını izlemek için en doğru nokta burası. Kaleiçi’ndeki Osmanlı döneminden kalma evler restore edilmiş ve günümüzde kafe, lokanta, turistik eşya satan dükkânlar olarak kullanılıyor.









Hacı Bayram Veli Camisi

Tarihi dokuya uygun restore edilen cami ziyaretçi akınına uğruyor. Ulus’taki cami 1429’da mimar Mehmet Bey tarafından yapılmış. Adını bahçesindeki Hacı Bayram Veli Türbesi’nden alan yapı ahşap tavanıyla 17’nci yüzyıl mimarisinin en belirgin özelliklerini taşıyor.

Eymir Gölü



Kuş göç yolları üzerindeki önemli duraklardan olan göl Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazisi içinde. Gölün çevresini kuşatan 12 kilometrelik parkur, bisiklet, yürüyüş gibi spor etkinlikleri yapmak isteyenler için şehrin en güzel noktası.









Ankara Rahmi M. Koç Müzesi



Altındağ’daki müzede denizcilikten karayolu taşımacılığına, havacılıktan iletişime kadar 10 binden fazla obje sergileniyor. Atatürk ve Ankara Koleksiyonu, tarihin en eski oyuncakları ve balmumu canlandırmaları çocukların ilgi gösterdikleri koleksiyonlar.