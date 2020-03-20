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Türkiye’deki müzeler hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?
Seyahat
Hürriyet Seyahat
Haber Giriş: 20.03.2020 - 10:31,Son Güncelleme:/

Türkiye’deki müzeler hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz?

Bilim insanlarının corona virüs salgınına karşı uyarılarına kulak verip evden mümkün olduğunca çıkmamak en iyi tedbirlerden biri. Yalnız durum böyle olunca özellikle de 14 gün kuralına uymak zorunda kalanların evde canları biraz sıkılabilir. Madem evdeyiz o zaman biraz bilgimizi test etmeye var mısınız?

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Türkiye’deki müzelerde sayısız eserler sergileniyor. Hatta sergilenen bazı arkeolojik eserlerden daha fazlası da depolarda bekletiliyor. Peki siz Türkiye’nin müzelerine ne kadar hâkimsiniz? İşte size 5 soruluk mini bir test…

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