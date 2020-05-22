MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı arttı
GeriSeyahat Türkiye'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Türkiye'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı arttı
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 22.05.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Türkiye'de 'mavi bayraklı' plaj sayısı arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, mavi bayrakta dünya 3'üncüsü olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısının 486 olduğunu açıkladı.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye, ödüllü plaj sayısını artırdı.

Türkiyede mavi bayraklı plaj sayısı arttı


Merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag olan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının (FEE) verdiği mavi bayrak ödüllerinin 2020 yılı değerlendirmeleri sonucunda, geçtiğimiz yıl 463 olan ödüllü plaj sayısı bu yıl 486'ya ulaştı.

Türkiyede mavi bayraklı plaj sayısı arttı

Türkiye'de 22 marina ve 7 yat ise mavi bayrak ödülü almaya hak kazandı. Bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları Antalya'da 206'ya, Muğla'da 105'e, Aydın'da 35'e, İzmir'de 52'ye, Balıkesir'de 31'e, İstanbul'da 2'ye, Samsun'da da 13'e yükseldi. Çanakkale, Kırklareli, Kocaeli, Düzce, Ordu, Mersin ve Van illerinde ise geçtiğimiz yılın rakamları korundu.

25
Türkiyenin en temiz plajları Çoğu ücretsiz...
Türkiye'nin en temiz plajları! Çoğu ücretsiz...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2023 yılında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında plaj sayısında dünya birinciliği hedeflediği belirtildi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle