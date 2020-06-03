Türkiye'de koronavirüsün görülmediği tatil adası! Rezervasyonsuz misafir alınmayacak...

Çanakkale’nin ilçesi Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, 11 Mart’tan beri Türkiye’de görülen koronavirüs salgınından Gökçeada’nın sağlık açısından olumsuz etkilenmediğini söyleyerek, “Virüsle ilgili tedbirler aldık, krizi çok iyi yönettik. İlçe kaymakamımız, başhekimimiz, halk sağlığı uzmanımız, jandarma komutanımız, ilçe emniyet müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz, tarım ilçe müdürümüzle birlikte ciddi kararlar alıp uygulamaya geçtik. Bir problemle karşı karşıya kalmadık. Akademik bilgileri sürekli analiz eden bir ekibimiz var. Gökçeada'da koronavirüse bağlı bir rahatsızlık yaşayan bir vatandaşımız olmadı. Bu konuda şanslıyız. Bütün dünyanın bu felaketten bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum” dedi.







Çetin, Gökçeada’da alınan önlemlerden bahsederek, “ Biz devletin koyduğu tüm kuralları uygularken, Sağlık Bakanlığı’nın tüm önlemlerini de aldık. Süreci başarıyla yürüttük. İnşallah 83 milyon vatandaşımız da bu işin içinden başarıyla çıkacaktır. Tabii ki herkesin bu süreçte dikkatli olmaya devam etmesi gerekmektedir” şeklinde konuştu.









REZERVASYONSUZ MİSAFİR ALINMAYACAK

Koronavirüs sürecinde bireysel korunmanın önemine değinen Ünal Çetin, her şeyin normal gitmesine bağlı olarak Türkiye’de iç turizmin başlayacağını ve bu süreçte vatandaşların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi.







Çetin, iç turizmin başlamasından önce Gökçeada’ya ya da diğer tatil beldelerine gidecek vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kalabalık ortamlarda maske kullanılması gerektiği konusunda uyararak şunları söyledi:



“Seyahat izinlerini alan vatandaşlarımız, gidecekleri yerlerdeki ikametgahlarını mutlaka belirtmeliler. Kurallara uyulduğu sürece bir sorunla karşılaşılacağını düşünmüyoruz. Otellerimiz, pansiyonlarımız ve diğer işletmelerimiz için dezenfekte çalışması yapan ekip sayısını artırdık. Pandemi süreci için de Gökçeada’ya rezervasyon yaptırmayan vatandaşları alamayacağız. Rezervasyonlu misafirlerimizi de sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek en güzel şekilde ağırlayacağız.”







TURİZM İŞLETMELERİNE SIKI TEDBİRLER

Turizm işletmelerinde bulunan, görev yapan kişilere hijyen eğitimi verildiğini belirten Çetin, “Bu eğitimler turizm sezonu boyunca da devam edecek. Tatil için buraya gelecek vatandaşlarımızdan da bireysel olarak korunmalarını önemle rica ediyoruz. Sıkı tedbirlere uyarak burada vatandaşlarımızın sağlıklı olarak yaşamaya devam etmelerini sağlayacağız” şeklinde görüş verdi.

Gökçeada’da herhangi bir sağlık sorunu yaşandığı takdirde en yakın sağlık kuruluşuna dakikalar içinde hasta sevki yapılabildiğine dikkat çeken Ünal Çetin, “Devletimizin verdiği helikopterlerle, gemilerle hasta nakilleri burada kolaylıkla yapılabilmekte. Hava muhalefetinin kötü olduğu günlerde skorsky helikopterleri vasıtasıyla zorluk yaşamadan acil durumdaki hastalarımız buraya en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. Gökçeada’ya gelecek vatandaşlarımızın hem koronavirüs hem de farklı sağlık sorunları açısından tedirgin olmalarına gerek yoktur. Biz de yerel yönetim olarak her zaman onların yanında olacağız” diye konuştu.









Koronavirüs sürecinden bahseden Çetin, “Sağlık ihtiyacı olan vatandaşlarımızın Çanakkale'deki sağlık kuruluşlarına ulaşımlarını taksilerle tek tek yapmaya başladık. Çanakkale'ye sevk olan ya da Çanakkale'deki hastanelere gidecek vatandaşlarımız bu ihtiyaçlarını çözüm masasına başvurup giderebilecek. Ayrıca önlemler kapsamında gemiye binen tüm vatandaşlarımızın isim, soy isim ve iletişim bilgilerini alıyoruz. İlçe Sağlık Kurulu’na teslim ediyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluk konusunda bu kişilerle irtibat sağlanmış olunacak” dedi.