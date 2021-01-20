Türkiye’de kışın yürüyüş yapılacak en güzel adresler

Her mevsim bir başka güzel: Kapadokya

Tabiat ananın dört mevsim farklı güzelliklerini sunduğu bu bölge doğa yürüyüşleri için biçilmiş kaftan. Kapadokya’da vadiler parkurların omurgasını oluşturuyor. Göreme, Çavuşin, Kızılçukur, Âşıklar ve Gül gibi vadilerde yürüyüş yapabilirsiniz. Özellikle karların kapladığı ‘Peri Bacaları’nı balondan kuşbakışı gördükten sonra yürümek için can atacaksınız. Yürüyüş dışında müzeleri gezmeyi de ihmal etmeyin.









6 farklı parkur: Uludağ

Türkiye’nin en büyük kayak merkezi olmasının yanı sıra yürüyüş rotalarıyla her zaman gözde rotalardan. Burada farklı zorluklar içeren altı farklı güzergâh bulunuyor. Bunlar, Cennetkaya, Hanlar Bölgesi, Zirve Tepesi, Çobankaya, Göller Yöresi ve Softaboğan Şelalesi Parkuru. Oteller bölgesinden başlayan bu parkurlar içinde öne çıkanı Cennetkaya. Başlangıç noktası 1865 metre. Kuzey yamaçtan Gemlik Körfezi’nin, güney yamaçtan ise tüm dağ köylerinin manzarası eşliğinde bol beğeni alacak kareler yakalayabilirsiniz.









Kolayı da var zoru da: Ayder

Kolay ulaşımı sayesinde Doğu Karadeniz’in en çok bilinen yeri. Daha fazla gezginin ziyaret edebiliyor olması bölgede konaklama talebini oldukça arttırdı. Bu nedenle çevrede çok fazla otel var. En kolay parkur Ayder - Kunts arası... Gelin Tülü Şelalesi’nden başlıyor ve 2.5 km’lik iniş ve çıkışın olmadığı bir parkur. Zor olanıysa Ayder - Huser arası. Yaklaşık 5 km olmasına rağmen 1350 metre rakımlarından başlayıp, 2400 metre rakımına kadar aralıksız çıkış içeriyor.











Harika manzaralar: Erciyes Dağı

Şehirden dağa ulaşım çok kolay ve zahmetsiz. Erciyes Dağı’nın volkanik yapısı sayesinde bölgede pek çok yürüyüş patikası, vadi, tepelik ve doğal güzellik bulunuyor. Bölgede beş farklı yerde yürüyüş yapabilirsiniz. Bunlar: Hisarcık Vadisi, Derevenk Vadisi, İldem Vadisi, Ali Dağı ve Lifos Dağı. Her parkurda, mağaralar ve kayalara oyulmuş evlere rastlayacaksınız.









Büyülü rota: Kartepe

Samanlı dağlarının zirvesi Kartepe’nin yüksekliği 1606 metre. Birçok tur şirketi buraya günübirlik turlar da düzenliyor. Doğaseverler için otel tarafı fazla bir seçenek sunmuyor. Çünkü buralar daha çok kayak için ideal. Yalnız Tabiat Parkı rotasında yaşlı kayın ormanları, doğal açıklıkları ve Kuzu Yaylası’nın olduğu bölgede çok güzel yürüyüş parkurları mevcut. Kuzu Yayla'sından başlayıp Kartepe zirvede sona eren eşsiz bir yürüyüş yapabilirsiniz.