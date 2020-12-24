Türkiye'de kışın parlayan yıldızı: Kars

Türkiye’nin ikinci yüksek ve geniş platosu olan Kars’ta 7 ay kış, 5 ay yaz mevsimi yaşanıyor. Tam olarak iki zıt mevsimin bir arada yaşandığı şehirde yaz aylarında sıcaklık 40-50 derece arasında değişiyor. Kars’ı keşfetmek için en güzel zaman kış gibi görünse de yazın gitmek de ayrı güzel… Çünkü 3 bin 300 çeşit çiçeği, yemyeşil bitki örtüsünü ve rengârenk gökkuşağının yerlere kadar indiğini sadece yaz aylarında görebilirsiniz.











Kış prensesi Kars’ta nereler gezilmeli?



Kentin özgün mimarisini yakından tanımak oldukça heyecan verici! Osmanlı-Rus döneminden kalma eski yapılar, Kars tabyaları, Eski Vali Konağı, Harakani Cami, Ermeni Kilisesi, Fethiye Cami, Taş Köprü, Kars Kalesi, Namık Kemal’in bir dönem yaşadığı ev gezilebilecek turistik mekânlar…









Kars Cephesi Harp Tarih Müzesi’nin ise mutlaka gezmelisiniz. Yurt dışında çoğu zaman bayıla bayıla gezilen müzelerden farklı olmayan bir teknolojiyle yapılmış.









Donmuş Çıldır Gölü üzerinde yürümek, atların çektiği kızaklarla gezmek ve donmuş gölün içinden balıkçıların balık tutmasını izlemek harika… Yalnız göle çok geç saatlerde gitmeyin çünkü akşam saatlerinde suyun buz altındaki hareketi sebebiyle uğultular geldiği söyleniyor. Hatta halk arasındaki bir rivayete göre bu ses göl canavarından geliyormuş…









Son olarak yaklaşık bir gün ayırabileceğiniz Ani Harabeleri’ni de unutmadan geçmeyelim. Kars’ın merkezine biraz uzak olduğu ve gezmesi yaklaşık iki saat aldığı için bir gününüzü buraya ayırmanızı tavsiye ederim. Ani Arkeolojik alanı ve çevresini gezerken Ermenistan sınırında muhteşem Arpaçay manzarasının sizi büyüleyeceğine emin olabilirsiniz.