Türkiye'de kışın keyfini yaşayacağınız en güzel 6 kayak merkezi

Palandöken / Erzurum



2200 metreden başlayan ve 3176 metreye ulaşan yüksekliği, ikisi olimpik olmak üzere 22 pisti, eksi 10’ları gören hava sıcaklığı ve yapısı bozulmayan karı ile yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da önemli kayak merkezlerinden biri Palandöken. Sezon en az altı ay devam ediyor. Daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmış olan merkez, profesyonelce düzenlenmiş pistleri, iyi organize olmuş oteller bölgesiyle kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında bulunuyor.









Uludağ / Bursa



Türkiye’nin en popüler kayak merkezi Uludağ, 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapıyor. Burada buz pateni kiralayabilir, kar motosikletiyle safariye çıkabilirsiniz. Bursa’ya geldikten sonra Uludağ’a gitmeniz çok kolay. Teleferik hattı ile merkez istasyondan (Teferrüç) kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca 22 dakika. Uludağ’ın bir başka güzel yanı da, sporun yanı sıra eğlence, konaklama açısından da beklentileri karşılaması.









Erciyes / Kayseri



Kışın her döneminde karlı olan Erciyes, en uzun telesiyej hizmetlerini bünyesinde barındırmasıyla dikkat çekiyor. Dağ genelinde bulunan 34 pist, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişen eğimleriyle her seviyeden kayakçıya hitap ediyor. Yeni başlayanlar için pek çok kursun düzenlendiği merkezde, kayağın yanı sıra snowboard veya snowkite yapabilirsiniz.











Kartalkaya / Bolu

Kartalkaya Kayak Merkezi, Bolu şehir merkezinden 38 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında yer alması nedeniyle de metropol hayatından kaçmak isteyenler için ideal bir kış turizmi adresi. 5 konaklama tesisi ve 1600 yatak kapasitesinin bulunduğu Kartalkaya; farklı zorluk derecelerine sahip olan 25 pistten oluşuyor. Tüm sezon boyunca açık olan Kartalkaya, kayak ve snowboard yapanların yanı sıra etkileyici manzaralarıyla da kış aylarının en sevilen adreslerinden biri.



Davraz / Isparta

Isparta Ovası'nı kuşatan Davraz Dağı, kayak tatiline de son derece uygun coğrafi özelliklere ve iklim özelliklerine sahip. Kayak merkezinin zirvelerinde, Eğirdir Gölü'nün muhteşem manzarası kayak tutkunlarını karşılıyor. Isparta şehir merkezine 26 kilometre mesafede yer alan dağ için, kış mevsimi boyunca ulaşımın hiç aksamaması sağlanıyor. Dağdaki mekanik tesisler; 3 adet telesiyej, 1 adet teleski ve 2 adet de baby lift olmak üzere oldukça zengin. İster amatör ister profesyonel olun Davraz'da kendinize göre mutlaka bir pist bulabilirsiniz.









Zigana / Gümüşhane

Kar kalınlığı 150 santimetreyi bulan ve sezon boyunca bembeyaz manzaralarıyla nefes kesen dev bir ormanlık alan olan Zigana Kayak Merkezi, Karadeniz'in en popüler kayak merkezlerinden biri. Kayak merkezinde 1900 ve 2500 metre arasında değişen pistler, 1 adet teleski ve 1 adet baby lift bulunuyor. Kayak dersi alma ve kayak ekipmanı kiralama fırsatlarının bulunduğunu merkezde kış sezonunu kaçıranlar, Zigana'nın muhteşem manzaralarını yazın da ziyarete edebilirler.