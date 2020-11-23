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Hürriyet
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Türkiye'de kışın en çok yakıştığı yerler
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 23.11.2020 - 08:33 | Son Güncelleme:

Türkiye'de kışın en çok yakıştığı yerler

Bu yıl kış mevsiminde karlarla kaplı doğanın tadını çıkarmak, mevsimin lezzetlerini tatma planlarınız varsa, sizin hazırladığımız önerilere mutlaka göz atmalısınız....

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İshakpaşa Sarayı'nda keşif

18. yy sonlarında yapılan İshakpaşa Sarayı ve karşısındaki Türkiye’nin en yükseği olan Ağrı Dağı karla kaplıyken fotoğrafçıların akınına uğruyor. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak heybetini yansıtan saray kesme taştan yapılmış ve Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalarıyla ünlü.  Dört mevsim erimeyen karı ve takke şeklindeki buzuluyla dağı ve sarayı bir arada fotoğraflayın. 

Türkiyede kışın en çok yakıştığı yerler



Çamlıhemşin kışın bir aşka güzel

Kışın dört çekerle çıkacağınız Çamlıhemşin yollarında karlı taş köprüler, çat vadisinde şimşir ormanları inanılmaz görüntüleri ve lezzetli Karadeniz yemekleri sizi bekliyor.  Fırtına Vadisi’ne hâkim konuma inşa edilmiş olan Zilkale’nin etkileyici manzarası ve doğayla bütünleşmiş görüntüsünü de mutlaka görün. 

4x4’le kar yolculuğu

Dağcılık, trekking ve kış sporları açısından dünyaca ünlü Aladağlar’da dört çekerli arazi aracıyla farklı bir deneyim sizi bekliyor.  Emli Vadisi’nde karda sürüş yaparken ilginç kaya oluşumları, dağ ve vadi manzaraları size eşlik edecek.  Vadiler arasında karda yürüyüşe çıkarsanız Cinbar Boğazı’ndaki dağ keçilerini de görebilirsiniz. 

Türkiyede kışın en çok yakıştığı yerler



Gölde dört güzel

Van gölü içerisindeki doğa harikası adalar, kışın karlı haliyle bambaşka bir görünüme bürünüyor. Göldeki en büyük ada Adır’da 10. yy’la ait yerleşim izleri, Ortaçağ Ermeni mimarisini yansıtan kilisesiyle Akdamar, az bilinen Kuş ve en estetiği olan Çarpanak Adası bulunuyor. Artos Dağı’nın heybetli manzarasıyla birlikte unutulmaz manzaralarla karşılaşacaksınız. Gevaş’taki iskeleden adalara ulaşabilirsiniz. 

Türkiyede kışın en çok yakıştığı yerler



Cip safari

Güneye bakan yamaçları sandal ve çam, güney tarafı ise sarı ve beyaz ıhlamur ağaçlarıyla dolu orman bir ağaç denizini andırıyor. 4x4 arazi aracınızla karlarla kaplı ormanın içinde sürüş deneyimi yaşayın.  Vaktiniz olursa çadırınızı yanınızda getirip ormanın içerisinde mutlaka kamp yapın. 

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