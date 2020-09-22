Türkiye'de kış fotoğrafı çekilecek en güzel 5 adres... Şimdiden planları yapın

Donan gölün üstünde



Çıldır Gölü, Ardahan ve Kars sınırları içerisinde yer alıyor. 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü’nden sonra en büyük ikinci gölü... Lav akıntısının kurumasıyla oluşmuş. Her mevsim balıkçılık yapılabildiği için halk çoğunlukla balıkçılık yaparak geçimini sağlıyor. Çıldır Gölü genelde aralık ayı itibariyle donuyor ve nisan ayına kadar çözülmüyor.

Yöre halkı ise elektrikli testere ya da kazmayla kalın buz tabakasını kırıyor. Özetle kışın tam olarak Eskimo usulü balık avcılığı yapılıyor burada… Bu da ortaya ilginç kareler çıkarıyor. Ayrıca Gölün üstünde sürülen atlı arabaların oluşturduğu görüntü sizi çok etkileyecek.









Tarihin içinde



Kapadokya, Nevşehir’e bağlı bir cennet… ‘Güzel Atlar Diyarı’ olarak da anılıyor. Peribacaları, yer altı şehirleri, mağara otelleri ve yılkı atlarıyla mutlaka görülmesi gereken bir yer. Yalnız kışın harika görüntüler sunuyor. Özellikle vadinin karla kaplanması ortaya inanılmaz bir görüntü çıkarıyor. Burada çektiğiniz her fotoğraf Instagram’da like rekoru kırabilir, benden söylemesi…









Hafta sonu burada bir başka güzel



Genelde hafta sonu için akla ilk gelen yerlerden Gölcük… Yurdumuzun en özel köşelerinden… Özellikle bahar aylarında yemyeşil orman içerisinde masmavi güzelliğiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor. Yalnız kışın çok daha güzel… Kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Gölcük Tabiat Parkı, sizi adeta büyüleyecek. Gölün çevresinde yürüyüş yapıp, oltayla balık tutabilirsiniz.









Her mevsim güzel



18. yy sonlarında yapılan İshakpaşa Sarayı ve karşısındaki Türkiye’nin en yükseği olan Ağrı Dağı karla kaplıyken fotoğrafçıların akınına uğruyor. Osmanlı, Selçuklu ve Fars mimarisinin bir sentezi olarak heybetini yansıtan saray kesme taştan yapılmış ve Selçuklu mimarisini yansıtan süsleme ve kabartmalarıyla ünlü. Kışın gidilmesi gereken listesinde burası ilk sıralarda hep kendine yer bulur. Dört mevsim erimeyen karı ve takke şeklindeki buzuluyla dağı ve sarayı bir arada mutlaka fotoğraflamalısınız…

En popüleri



Kış gelince akla gelen ilk adres… Özellikle Instagram’ın da yardımıyla son birkaç yıldır çok popüler… Geçen yıl bu yolculuğu yapmadıysanız bu yıl sakın ertelemeyin… Ankara’dan trene binip Doğu Ekspresi’yle Kars yolculuğu hem kışın hem de Instagram’ın artık olmazsa olmazı… Anadolu’yu kış mevsiminin güzelliklerini izleyerek seyahat edeceğiniz yolculuk boyunca trende yeni insanlarla sosyalleşecek, karlarla kaplı vadileri ve tünelleri fotoğraflayacaksınız.

