Türkiye İş Bankası Müzesi Nerede? Türkiye İş Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türkiye İş Bankası Müzesi, ülkemizde bankacılık faaliyetleri ile ilgili eserlerin sergilendiği ve Türkiye İş Bankası geçmişinde de kullanılan belge ve araç gereçlerin bir araya getirildiği müzedir. Bu özelliği ve tarihi binası ile ziyaretçiler tarafından dikkat çekmektedir.

Türkiye İş Bankası Müzesi Nerede?

Türkiye İş Bankası Müzesi İstanbul’un Avrupa Yakasında Eminönü semtinde yer almaktadır. Fatih ilçesine bağlı olan semte ulaşım farklı toplu taşıma araçlarıyla mümkündür. Bankacılar Caddesinde yer alan müzeye kara yolu ve deniz yolu ile ulaşılabilir. Eminönü tramvayı, Sirkeci Marmaray’ı, dolmuş, otobüs ve vapur seferleri ile müzeye kolaylıkla gidilebilmektedir. Ayrıca şahsi araçlarla da müze ziyaret edilebilir ancak müze tarafından ziyaretçilere park alanı tahsis edilmemiştir. Müzeye gitmeden önce web sitesi üzerinden yol tarifi alınabilmektedir.

Türkiye İş Bankası Müzesi Tarihçesi

Türkiye İş Bankası Müzesi’nin binası 1890 yılında postane olarak kullanılmaktaydı. Bu sebeple tarihi özelliğe sahip olan bina 1927 yılında Türkiye İş Bankası’na devredilmiştir. Bina banka tarafından 2004 yılına dek şube olarak kullanılmıştır. Banka şubesinin müzeye dönüştürülmesi ise 2005 yılında gerçekleşmiştir. Türkiye İş Bankası Müzesi 2007 yılında 14 Kasım tarihinde ise halka açılarak ziyaretleri kabul etmeye başlamıştır. Müze 2007 yılından beri aynı yerde hizmete açıktır.

Türkiye İş Bankası Müzesi Eserleri

Türkiye İş Bankası Müzesi içerisinde sergilenen eserler; Türkiye İş Bankası’nın şubelerinde daha önce kullanılmış nesneler, arşivde yer alan evraklar ve resim koleksiyonları şeklindedir. Bunlarla birlikte ülkemizdeki bankacılık alanında kullanılan ve bu alandaki gelişime ayna tutan araç gereçler, fotoğraflar ve çeşitli iletişim araçları da yer almaktadır. Türkiye İş Bankası kurumunun tarihi müzesi olmakla birlikte Türkiye’de bankacılık alanındaki belgeler ve fotoğrafları da sergilemesi önem teşkil etmektedir.

Türkiye İş Bankası Müzesi Giriş Ücreti

Ülkemizdeki birçok müzenin aksine Türkiye İş Bankası Müzesi’ni ziyaret etmek isteyenlerden herhangi bir giriş ücreti talep edilmemektedir. Herkes ücret ödemeden müzeyi ziyaret edebilme hakkına sahiptir.

Türkiye İş Bankası Müzesi Ziyaret Saatleri

Türkiye İş Bankası Müzesi ziyaretçilerine haftanın neredeyse her günü açık olarak hizmet vermektedir. Sabah 10:00 ve akşam 18:00 saat aralığında ziyaret edilebilen müzeye bu saatler arasında araçlar giriş yapamamaktadır.

Müzenin ziyarete kapalı olduğu zamanlar ise şu şekildedir:

Pazartesi günleri

Ramazan Bayramının birinci günü

Kurban Bayramının birinci günü

1 Ocak resmi tatili

Türkiye İş Bankası Müzesi Hakkında Bilgi

Türkiye İş Bankası Müzesi bodrum kat, giriş kat ve birinci katlardan oluşmaktadır. Her katta sergilenen eserler birbiriyle bütün oluşturmaktadır. Katlarda farklı salonlar bulunmaktadır. Müzenin giriş katı aynı zamanda bankanın geçmişte şube olarak kullandığı mekandır. Giriş katındaki salonlardan birinde bankanın kurumsallığını belgeleyen aile fotoğrafı yer almaktadır. Engelli ziyaretçiler için asansör, danışma ve süreli sergi alanının da bulunduğu giriş kat İstanbul’da açılan ilk İş Bankası şubesi olma özelliğine sahiptir.

Müzenin bodrum katında ana kasa ve kiralık kasa daireleri yer almaktadır. Bu kasalar arasında geçişi sağlayan ışık koridoru bulunmaktadır. Müzenin son katı olan birinci katta ise 8 salon bulunmaktadır. Bu salonların dışında ayrıca bir de Atatürk salonu yer almaktadır. Birinci katta sergilenen eserler yıllara göre ayrılmıştır. Genel olarak elektronik bankacılık alanındaki adımlar, yatırımcılar hakkında belge ve fotoğraflar, çeşitli araç ve gereçler, sigortacılıkla ilgili faaliyetlere örnekler sergilenmektedir.