Türkiye, Çinli turist sayısını salgın öncesi seviyeye yükseltmek istiyor

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping ile dün bir araya geldi. İki tarafın, yapıcı bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel temasları ele aldığı aktarıldı. İki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, yeni işbirliği alanlarının keşfedilmesi ve kültürel bağların ilerletilmesi için ortak çaba harcanması konularında mutabık kalındı. Pekin Büyükelçiliği’nin paylaştığı açıklamada, Büyükelçi Önen’in görüşmede, 2021 yılında Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin 50’nci yılının kutlanacağını hatırlatarak, bu kapsamda yıl boyunca farklı etkinlikler düzenleneceğini kaydettiği aktarıldı.

Türkiye ile Çin’in önümüzdeki yıl düzenlenecek kutlamalar ve etkinliklerle ilgili yakın teması sürdüreceği de belirtildi. Görüşmede, Türk tarafı, Çin’in başkenti Pekin’de Yunus Emre Enstitüsü’nün en kısa zamanda açılması konusunu da yeniden gündeme getirdi.

Türkiye ile Çin, karşılıklı kültür merkezleri açma konusunda anlaşmış, 2017 yılında iki ülke arasında bu konuda bir anlaşma imzalanmıştı. Buna göre, Pekin’de Yunus Emre Enstitüsü, İstanbul’da da Çin Kültür Merkezi açılması planlanıyor.



Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen ile Çin Kültür ve Turizm Bakanı Hu Heping arasında dün gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında kültür ve turizm alanlarındaki işbirliği ele alındı.Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye’yi 2019 yılında 426 bin 344 Çinli turist ziyaret etti. Çin, ocak ayında Covid-19 salgınının patlak vermesinden sonra tur gruplarına yönelik yasaklar getirmişti. Basına yansıyan haberlerde, salgında ki durumun iyileşmesiyle birlikte, 2021 yılının nisan ayı itibarıyla Çinli tur gruplarının diğer ülkelere yapacakları ziyaretlerin yeniden başlayabileceği belirtildi.