Türkiye 10 ayda 14 milyon ziyaretçi ağırladı



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Ocak-Ekim 2020 dönemi verilerine göre, Türkiye'ye toplam 13 milyon 652 bin 641 ziyaretçi geldi. Yurt dışında yaşayan Türk ziyaretçiler bu sayının 2 milyon 451 bin 749’unu oluşturdu, 11 milyon 200 bin 892 kişi ise yabancı uyruklu ziyaretçi oldu. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise 10 ayda 1 milyon 911 bin 264 ile Rusya Federasyonu birinci, 1 milyon 37 bin 293 ile Almanya ikinci, 997 bin 470 ile Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı Ukrayna ve İngiltere izledi. Koronavirüs salgınından önceki verilerle kıyaslandığında Türkiye, 2019 yılının 10 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 72,49 azalış yaşadı.



EKİMDE DE EN ÇOK ZİYARETÇİ RUSYA'DAN



Rus ziyaretçilerin Türkiye tercihi yine değişmedi ve en çok ziyaretçi sıralamasında Rusya Federasyonu Ekim 2020 döneminde de zirveyi bırakmadı. Geçtiğimiz ekim ayında Türkiye, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59,40 azalışla 1 milyon 742 bin 303 yabancı ziyaretçi ağırladı. Rusya Federasyonu 489 bin 836 ile birinci sırada yer alırken, 232 bin 729 ile Bulgaristan ikinci, 155 bin 254 ile Ukrayna üçüncü oldu. Ukrayna’yı Almanya ve İngiltere takip etti.









TÜRKİYE'YE EN ÇOK GİRİŞ YAPILAN İLLER



Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında da 4 milyon 154 bin 21 ile İstanbul ilk sırada yer aldı. Antalya 3 milyon 99 bin 687 ile ikinci, Edirne 1 milyon 508 bin 542 ile üçüncü oldu. Muğla, Artvin ve İzmir ise sırasıyla ziyaretçilerin Türkiye'ye en çok giriş yaptıkları diğer iller oldu.