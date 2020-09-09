Türk Ve İslam Eserleri Müzesi Nerede? Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Türk ve İslam kültürüne ait olan çok sayıda sanat eserlerinin yer almış olduğu Türk ve İslam Eserleri Müzesi, yaklaşık 100 yıldan fazla süredir ziyaretçilere açık durumda. Türklerin eski yıllardan beri yaşam tarzları hakkındaki eserlerin bulunduğu müzedir.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nedir?

İlk olarak 1913 yılında yapımı tamamlanmış olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi, o yıllarda Evkaf-ı İslamiye Müzesi adı ile ziyaretçilere açık duruma getirilmiştir. Belirli süreye kadar bu şekilde hizmet vermen müze, Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra şu anki adı olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi adını almış ve 100 yıldan fazla süredir restore edilerek güvenli şekilde ziyaretçilere kapısını açık bırakmayı başarmıştır.

Eski yerinden 1983 yılında onarım işlemleri için taşınmış ve şuan ki İbrahim Paşa sarayında restore edilmesinin ardından kalmaya devam etmiştir. Pek çok farklı ödül ve başarıları elde etmiş olan Türk ve İslam Eserleri Müzesinde yaklaşık 40binden fazla İslam dünyasının en değerli müzelerinden birisi olmayı başarmıştır.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Marmara bölgesindeki İstanbul şehrindedir. İstanbul’un ilçesi olan Fatih’te olan müze meşhur Sultanahmet Camii’nin karşısındadır.

Türk ve İslam Eserleri Müzesine Nasıl Gidilir?

Türk ve İslam Eserleri Müzesi gitmek için 4 farklı yöntem bulunuyor. Bu ulaşım yöntemlerinden ilki otobüs yolu ile ulaşım, ikincisi ise tramvay, üçüncüsü tren ve dördüncüsü ise metro ile ulaşımdır.

- Otobüs: Müzeye otobüs ulaşımı ile varmak isteyen kişilerin inmesi gereken durak Çatladıkapı otobüs durağıdır. Çatladıkapı otobüs durağından geçen otobüs seferleri B2 – Haydarpaşa – Gebze, 1453 – Miniatürk – Panorama 1453, BN1 – Halkalı – Eminönü, BN2 – Küçükçekmece – Eminönü şeklindedir. Çatladıkapı otobüs durağında inmenizin ardından 500 metre kadar müzeye yürüme mesafesi bulunuyor.

- Tramvay: Türk ve İslam Eserleri Müzesine tramvay ile ulaşım mümkündür. T1 – Zeytinburnu – Kabataş hatlı tramvaya bindikten sonra Sultanahmet Tramvay Durağında inmeniz ve 200 metre kadar yürüyerek ulaşmanız yeterlidir.

- Tren: B1 Sirkeci – Halkalı tabelalı trene bindikten sonra Cankurtaran Tren İstasyonu’nda inmeniz ve yaklaşık 700 metre yürümeniz, müzeye ulaşmanız için yeterlidir.

- Metro: M5 Kazlıçeşme – Söğütlüçeşme metro hattını kullanın ve Marmaray Sirkeci Metro İstasyonunda inin. İndikten sonra 1 kilometreden fazla bir mesafe yürümeniz gerekiyor.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Nasıl Oluşmuştur?

Oluşumu 19. Yüzyıla uzanan müzenin inşaatı 193 yılında tamamlanmış ve kullanıma açık hale getirilmiştir.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Özellikleri

Özellikle İslam dünyasına ait olan Osmanlı, Selçuklu, Abbasi ve Memlük dönemlerinde yer alan çok sayıdaki eserleri müzede görmek mümkündür. Türk ve İslam Eserleri Müzesinde yer alan özel bölümler şu şekildedir:

- Ahşap Eserler Bölümü: Selçuklular ve Osmanlılar gibi çeşitli dönemlerden kalma özel ahşap işlemeli eserlerin yer aldığı bölümdür.

- Taş Sanatı Bölümü: Özel motifli ve üzerinde Emevi ile Osmanlılardan kalma özel taş eserlerinin sergilendiği alandır.

- Maden Sanatı Bölümü: Osmanlı ve Selçuklu döneminden kalma Leğen, ibrik, gümüş, ayna ve havan gibi ürünler bulunuyor.

- Etnografya Bölümü: Ev eşyası, özel çadırlar ve dönemlere ait yün boyama eserlerinin yer aldığı bölümdür.

- Halı Bölümü: Genel olarak Halı Müzesi olarak tanınan Türk ve İslam Eserleri Müzesinde, farklı dönemlerden kalma çok sayıda seccade ve farklı hayvan motif işlemeli özel halıların yer aldığı bölümdür.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Tarihi Eser ya da Milli Park mıdır?

Türk ve İslam Eserleri Müzesi, adından da anlaşılabileceği üzere Türk ve İslam birliğinin nadir, değerleri eserlerini barındıran bir tarihi müzedir.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Giriş Ücreti (2020)

Müzeye giriş ücreti güncel 50 TL’dir.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi Ziyaret Saatleri (2020)

Müzeye ziyaret saatleri yaz ve kış dönemi olarak iki dönem üzerine belirlenmiş. 1 Nisan – 31 Ekim yaz döneminde müzeye 10.00 – 17.00 saatleri arasında giriş yapabilirsiniz. 31 Ekim – 1 Nisan Kış Döneminde ise ziyaret saatleri 09.00 ile 18.00 olarak belirlenmiş. Ayrıca müze hafta sonları da dâhil olmak üzere her gün açıktır.