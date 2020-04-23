Türk havacılık tarihinin hüzünlü anıtı

I.Dünya Savaşı öncesinde iki uçakla İstanbul’dan Kahire’ye kadar uzanan 2.500 km'lik bir uçuşu gerçekleştirmek amacıyla çıktıkları yolda hayatını kaybeden pilotlar Şam’daki Emevî Camii’nde Selahaddin Eyyubi türbesinin yanına defnedilmişlerdi. Mimar Vedat Tek’in eseri olan anıtın temeli 2 Nisan 1914'te atılmış ve yapımı 1916’da tamamlanmış. Mermer bir kaide üzerinde kırık bir sütundan meydana gelen anıtın kırık bir sütun şeklinde olması, yarım kalan uçuşu simgeliyor.







Sütunun üzerinde bronzdan bir defne dalı bulunuyor. Eğer ulaşabilmiş olsalardı tayyarecilerin Kahire'de boyunlarına asılacak olan madalyanın büyütülmüş birer kopyası, yaklaşık 7.50 m yüksekliğindeki anıtın kaidesinin iki yanına yerleştirilmiş. Madalyanın üzerinde ise uçak figürü, Beyazıt Kulesi ve İstanbul tasvir edilmiş.







