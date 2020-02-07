Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:49,
Türk Hava Yolları Münih’ten Bodrum’a direkt uçuracak
Türk Hava Yolları, Almanya’nın Münih kentinden Ege’nin İncisi Bodrum’a karşılıklı seferler başlatıyor.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada Bodrum-Münih, Münih-Bodrum seferlerinin 5 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı ve haftada 1 gün olacak şekilde planlandığı bildirildi. Bodrum-Münih, Münih-Bodrum seferlerine ilişkin paylaşılan sefer programı aşağıda belirtildiği gibidir;
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