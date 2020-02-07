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Türk Hava Yolları Münih’ten Bodrum’a direkt uçuracak
Dünya Daha Büyük
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları Münih’ten Bodrum’a direkt uçuracak

Türk Hava Yolları, Almanya’nın Münih kentinden Ege’nin İncisi Bodrum’a karşılıklı seferler başlatıyor.

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Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada Bodrum-Münih, Münih-Bodrum seferlerinin 5 Temmuz 2020 tarihinde başlayacağı ve haftada 1 gün olacak şekilde planlandığı bildirildi. Bodrum-Münih, Münih-Bodrum seferlerine ilişkin paylaşılan sefer programı aşağıda belirtildiği gibidir;

Türk Hava Yolları Münih’ten Bodrum’a direkt uçuracak


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