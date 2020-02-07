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Türk Hava Yolları Münih-Dalaman seferlerini başlatıyor
Dünya Daha Büyük
Haber Giriş: 07.02.2020 - 15:49,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları Münih-Dalaman seferlerini başlatıyor

Türk Hava Yolları Almanya’nın Münih kentinden Dalaman’a direkt uçuşlara başlıyor.

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Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada Münih-Dalaman, Dalaman-Münih seferlerinin 2 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla başlayacağı ve seferlerin haftada 1 gün olacak şekilde planlandığı belirtildi. Münih-Dalaman, Dalaman-Münih seferlerine ilişkin paylaşılan uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir;

Türk Hava Yolları Münih-Dalaman seferlerini başlatıyor


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