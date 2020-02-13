Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:11,
Türk Hava Yolları İstanbul’dan Vancouver’a direkt uçuracak
Türk Hava Yolları İstanbul’dan Kanada’nın en büyük üçüncü metropolü Vancouver’a karşılıklı seferler başlatıyor.
Türk Hava Yolları, Vancouver-İstanbul, İstanbul-Vancouver seferlerinin 9 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağını ve karşılıklı seferlerin haftada 3 gün olacak şekilde planlandığını duyurdu. Vancouver-İstanbul, İstanbul-Vancouver seferlerine ilişkin uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir:
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