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Türk Hava Yolları ile Antalya’yı Frankfurt’tan keşfedin
Dünya Daha Büyük
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları ile Antalya’yı Frankfurt’tan keşfedin

Türk Hava Yolları bu yaz Almanya’nın Frankfurt kentinden Akdeniz’in vazgeçilmez rotası Antalya’ya karşılıklı seferlere başlıyor.

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Türk Hava Yolları, Antalya-Frankfurt, Frankfurt-Antalya seferlerinin 4 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağını ve karşılıklı seferlerin haftada 2 gün olacak şekilde planlandığını açıkladı. Antalya-Frankfurt, Frankfurt-Antalya seferlerine ilişkin uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir:

Türk Hava Yolları ile Antalya’yı Frankfurt’tan keşfedin


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