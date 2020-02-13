Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:12,
Türk Hava Yolları ile Antalya’yı Frankfurt’tan keşfedin
Türk Hava Yolları bu yaz Almanya’nın Frankfurt kentinden Akdeniz’in vazgeçilmez rotası Antalya’ya karşılıklı seferlere başlıyor.
Türk Hava Yolları, Antalya-Frankfurt, Frankfurt-Antalya seferlerinin 4 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağını ve karşılıklı seferlerin haftada 2 gün olacak şekilde planlandığını açıkladı. Antalya-Frankfurt, Frankfurt-Antalya seferlerine ilişkin uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir:
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