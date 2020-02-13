Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:14,
Türk Hava Yolları Cenevre’den Antalya’ya sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları, İsviçre’nin Cenevre kentinden Antalya’ya 2 Haziran 2020 itibarıyla direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada Antalya-Cenevre, Cenevre-Antalya seferlerinin 2 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağı ve karşılıklı uçuşların haftada 2 gün olacak şekilde planlandığı belirtildi. Antalya-Cenevre, Cenevre-Antalya seferlerine ilişkin yayınlanan sefer programı aşağıda belirtildiği gibidir:
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