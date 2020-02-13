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Türk Hava Yolları Birmingham-Antalya seferlerine başlıyor
Dünya Daha Büyük
Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:11,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları Birmingham-Antalya seferlerine başlıyor

Türk Hava Yolları, İngiltere’nin Birmingham kentinden Antalya’ya karşılıklı seferler başlatıyor.

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Türk Hava Yolları, Antalya-Birmingham, Birmingham-Antalya seferlerinin 3 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağını ve karşılıklı uçuşların haftada 2 gün olacak şekilde planlandığını bildirdi. Antalya-Birmingham, Birmingham-Antalya seferlerine ilişkin yayınlanan uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir:

Türk Hava Yolları Birmingham-Antalya seferlerine başlıyor


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