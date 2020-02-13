Haber Giriş: 13.02.2020 - 15:11,
Türk Hava Yolları Birmingham-Antalya seferlerine başlıyor
Türk Hava Yolları, İngiltere’nin Birmingham kentinden Antalya’ya karşılıklı seferler başlatıyor.
Türk Hava Yolları, Antalya-Birmingham, Birmingham-Antalya seferlerinin 3 Haziran 2020 itibarıyla başlayacağını ve karşılıklı uçuşların haftada 2 gün olacak şekilde planlandığını bildirdi. Antalya-Birmingham, Birmingham-Antalya seferlerine ilişkin yayınlanan uçuş programı aşağıda belirtildiği gibidir:
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle