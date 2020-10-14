'Turizmin başkentinde' sezon uzuyor

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, AA muhabirine, Antalya turizmini Kovid-19 sürecinde Rusya, Ukrayna ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının sırtladığını söyledi. Ekimin ilk haftasında yurt dışından Antalya'ya direkt olarak bin 206 uçuş gerçekleştiğini, bunun 500'ünün Rusya'dan, 200'ünün de Ukrayna'dan olduğunu aktaran Yavuz, iki ülkeden 188 bin misafirin bölgeye geldiğini bildirdi. Yavuz, eylülün ilk haftasında 220 bin misafir ağırlayan Antalya'nın ekime daha hızlı başladığını aktararak, "Mayorka, Rodos, Girit ve Dubrovnik ekimin ilk haftasında toplam 200 bin turist ağırlarken, Antalya aynı dönemde 250 bin turistin tercih ettiği destinasyon oldu." dedi.

"Dünyanın pes ettiği noktada, biz turizm yapıyoruz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, İngiltere'nin Türkiye'den gelecek yolculara 14 gün karantina şartı getirmesinin Antalya'da tatilde olan İngilizleri üzdüğünü söyledi. İngiltere'nin bu kararından vazgeçmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğüne değinen Atmaca, özellikle kış turizmi için İngiltere'nin önemli olduğunu, en kısa zamanda karantina şartının kalkmasını beklediklerini ifade etti. Atmaca, Antalya'nın Kovid-19 sürecinde 2,5 milyondan fazla yabancı turistin tercih ettiği destinasyon olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:









"Bu süreçte turist sayısından daha önemli bir şey var. Türk turizmi, çok büyük onur ve gurur mücadelesi verdi, büyük bir başarıya imza attı. Bugün dünyanın birçok destinasyonları kapalıyken, Türkiye'nin hala birçok ülkeden turist alıyor olması hakikaten sektör adına büyük bir başarı. Sayılardan daha ziyade en önemli konu dünyanın pes ettiği, dünyada turizmin bittiği dönemde hala turizm yapıyor olabilmek çok büyük bir başarı."

"Mutlu ayrılan turist, ziyaretçi sayısını artırdı"

Başarıda Kültür Turizm Bakanlığının öncülüğünde hazırlanan ve sektörün tüm paydaşlarınca da sahiplenilen "Güvenli Turizm Sertifikası" programının etkili olduğuna değinen Atmaca, bu konuda emeği geçenlere teşekkür etti. Güvenli Turizm Sertifika Programı haziranda gündeme geldiğinde bu kadar ilgi göreceğini hiç düşünmediklerini anlatan Atmaca, sertifikanın dünya genelinde önemli bir güven duygusu oluşturduğuna dikkati çekti. Atmaca, sertifikayla turizm alanında çok ciddi tedbirler alınıp, uygulandığını belirterek, şöyle konuştu: "Çok zorlansak da çok büyük özveriyle çalıştık, başardık. Ülkemize gelen her turist büyük bir mutlulukla, keyifle döndükçe ülkemize, kentimize gelen turist sayısı artmaya devam etti. Antalya'ya sadece eylülde bir milyondan fazla turist geldi. Bunun en büyük nedenleri doğru ürün, doğru fiyatlandırma, doğru hizmet, doğru ürün kalitesi ve daha da önemlisi güvenli turizm sertifikası."

"Güvenli hizmet veren nadir destinasyonlardan biri Türkiye"

İngiltere'den gelen turist sayısında düşüş yaşanırken Rusya'dan gelen turist sayısında ise artışın devam ettiğine işaret eden Atmaca, eylül ayının iyi geçtiğini, ekimin de iyi geçmesini beklediklerini dile getirdi. Rusların ekim ve kasımda da gelmeye devam edeceğinden umutlu olduğunu aktaran Atmaca, "Şu anda insanların seyahat edebileceği çok yer yok, güvenli hizmet veren nadir destinasyonlardan biri Türkiye." dedi.