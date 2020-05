Turizmde normalleşme sürecine THY dopingi

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya olarak salgına karşı, tüm kurum ve kuruluşlarla etkin işbirliği içerisinde başarılı bir mücadele verilerek, normalleşme sürecine girildiğini açıkladı. Salgın nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan Türk Hava Yolları ise (THY), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor. İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek. Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.Yaşanan bu gelişmeler korona virüs salgını nedeniyle kriz yaşayan Antalya'daki turizmciler için umut oldu.



"THY haziran ayı itibariyle uçuşlarını başlatıyor”



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaşanan süreçle alakalı yavaş yavaş normalleşme dönemine girdiklerini söyledi. Sili, “Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan konuyu ana hatlarıyla açıkladı. Bundan sonra muhtemelen daha da detaylanacaktır. Görüyoruz ki önceki Türk Hava Yolları'nın(THY) haziran ayı itibariyle uçuşlarını başlatıyor. Tabii öncelikle olarak 19 ülke daha sonrasında ise ay ay planlamaları var. Şu anda uygun görülen şehirlerden normal uçuşlarını ve tarifeli seferlerini başlatacak. Bunun dışında uçuşların başlamasının yanı sıra turizmle alakalı olarak önemli olan charter seferlerinin başlamasıdır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Ramazan Bayramı’ndan sonra iç pazarda bir hareketlenme görüyoruz. Bu şu anlama geliyor; THY’nin ardından özel havayolu şirketleri de uçuşlarına başlayacaklar. Kaldı ki onlarda uçuş planlarını açıklıyorlar. Haziran ayı itibariyle iç pazarda yaşanan bu hareketlenme olacak. Rusya ve Avrupa gibi kaynak pazarlarımızdan aldığımız bilgiler doğrultusunda dış pazarda ise temmuz ayı itibariyle normal bir harekete dönüşecek. Bu tabi geçtiğimiz senelerdeki gibi yoğun bir hareket olmayacak ama en azından çarkın dönmesi, ekonominin hareketlenmesi ve normalleşme döneminin tamamlanması anlamında bir başlangıç olacak” dedi.









"Türkiye tüm kaynak pazarlarda en çok aranan ülkeler arasında yer alıyor”



Tesislerin sezona hazırlıklarına da değinen Sili, “Tesislerimizin açılış sürecinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve ilgili bakanlıkların açıklamış oldukları bir takım konular doğrultusunda; ne şekilde gerçekleşecek ve ne şekilde açılacağıyla ilgili prosedürler var. Bunlar hali hazırda bizlere deklare edilmediyse de bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Örneğin; kapasitelerin düşük kullanılması, sahillerde mesafelerin ayarlanması, keza restoran gibi ortak kullanım alanlarında sosyal mesafenin ayarlanması adına çizgilerin belirlenmesi gibi bir takım planlar yapıyoruz. Bilinçli bir şekilde hareket ederek çalışanlarımızın ve gelen misafirlerimizin sağlığı acısından alınması gereken önemleri alarak bu işleri gerçekleştireceğiz. 2020 sezon tabii bir önceki seneye nazaran yoğun tempoda olmayacak. Ama her ne olursa olsun bu dünyanın yaşadığı bir kriz, burada bizim avantajımız bunu her platformda söylüyorum. Bizim bu süreci doğru idare etmemizle bağlantılı olarak özellikle Türkiye tüm kaynak pazarlarda en çok aranan ve en çok tıklanan ülkeler arasında yer alıyor. Bu şu anlama geliyor, biz önümüzdeki dönemlerde normalleşmeye başladığımız andan itibaren çok daha olumlu bir senaryoyla karışılaşacağız” diye konuştu.



"Bizim gelecek her bir misafire ihtiyacımız var”



Türk Hava Yolları haziran ayı itibarıyla uçuşlara başlayacak olmasının kendileri için sevindirici bir haber olduğu aktaran Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ile ALTİD Yönetim Kurulu üyesi ve Ticaret ve Ekonomi Kulübü Antalya İl Başkanı turizmci Şükrü Cimrin ise şunları söyledi:



“Sınırlı sayıda ülkeler var, bunları içinde Avrupa Birliği ülkeleri mevcut durumda. Tabii burada hem direk uçuşların başlaması ve İstanbul Havalananının transit olarak kullanılması da çok önemli sadece Türk Hava Yolları yolcusunun yarıdan fazlasını transit olarak taşıyor. Fakat buradaki bir engel Türk Hava Yolları’nın seyahat başlatacağı ülkelerin seyahat yasakları kaldıracak mı? Bu konuyu izlemek durumundayız. Bizim misafir beklentisi içinde olduğumuz, özelikle kuzey ülkeleri ve Batı Avrupa’da 15 Haziran’a kadar kısıtlamalar sürüyor. Herkes önünü görerek gitmek istiyor. Sürekli uzatılıyor bu süreç ama Türk Hava Yolları’nın böyle bir pozitif haber vermesi bizler için sevindirici. Bizlerde bakanlıklarımızın kurallarına göre tesislerimizin yavaş yavaş açılmalarını bekliyoruz. Hareketlilik iç pazarla başlayacak gibi görünüyor. En azından şu an ters karantinayla izinli olarak seyahatler başladı ama gümbür gümbür bir sezon olamayacak. Bunu tahmin edebiliyoruz. Turistlerimiz çok yoğun, bir arada, çok neşeli bir tatil hayal edemeyecekler. Bizlerde inşallah işletmelerimizi açabilirsek çok keyif almayacağız yapacağımız işten ama bizim gelecek her bir misafire ihtiyacımız var. Şu ana kadar sağlık konusunda dünyaya sergilediğimiz tutumu, turizm ve hizmet konusunda da aynı şekilde sergileyip ve bunu da çok güzel şekilde yurt dışına da anlata bilip en azından 2021 sezona güzel hazırlanmamız için çok çok önemli.”