Turizmciler ve seyahat acenteleri destek çağrısında bulundu

Turizmciler ve Seyahat Acenteleri Platformu (TURSAPNET) Kurucu Moderatörü Cemal Kızıltan, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının turizm sektörünü de etkilediğini belirterek, turizmciler ve seyahat acentelerinin desteklenmesi çağrısında bulundu. Seyahat acenteleri yetkilileri, sorun ve taleplerini duyurmak amacıyla bir araya geldi. Kızıltan, grup adına yaptığı açıklamada, 10 bini aşkın seyahat acentesi ve 100 binlerce turizmcinin, 40'tan fazla sektörü, doğrudan veya dolaylı olarak desteklediğini kaydetti. Kızıltan, salgının turizm sektörünü de mağdur ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz çeşitli anket ve piyasa sondajları sonunda, sayısal anlamda ve ciro olarak geçen seneyle kıyaslandığında, kayıplarımızın en az yüzde 75 düzeyinde olacağı öngörülmektedir. Küresel ve uzun süreli bir etki ile karşı karşıyayız. Ülkemizi bilinen hedeflere taşımak için turizm şirketlerine destek verilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Ekonomimize taze kan pompalayan, sektörümüzün kalbi durumunda olan seyahat acentelerinin, gelecekte de bu işlevini yürütebilmesi ancak ekonomik katkı ve hibe, yardımlarla mümkündür." Kızıltan, turizm şirketlerinin durumunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la da paylaştıklarını aktardı. Turizm sektörüne destek çağrısında bulunan Kızıltan, taleplerini şöyle sıraladı:

"TÜRSAB üyesi şirketlere hiçbir ticari kısıtlama olmaksızın, şirket başına 75 bin lira tutarında hibe verilmesi ve işe devamlarının sağlanması, devlet bankalarından ticari sicili uygun olan turizm şirketlerine yönelik, bir sene ödemesiz, 36 ay vadeli ve düşük faizli KGF destekli kredi çıkartılması, turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna dek İŞKUR kısa çalışma ödeneği çerçevesinde desteklenmesi, turizm sektöründeki nitelikli elemanların istihdamına devam edilmesi, emeklilik hak kaybına uğramamaları için SGK primlerin tam sayılması, turizm şirketlerinin 2021 yılı sonuna dek SGK, muhtasar ve kurumlar vergisinden muaf tutulması, daha önce devlet bankalarından alınan KGF dahil, her türlü kredi taksiti ve ödemelerinin Haziran 2021 tarihine dek ertelenmesi.

Konaklama Vergisi ve Turizm katkı payı uygulamasının 2021 sonuna dek ertelenmesi, yerli hava yollarının uyguladığı turizm şirketlerine kısıtlama getiren kampanyaların önüne geçilmesi, 2 sene süreyle acente belge taleplerinin dondurulması ve yeni acente belgesi verilmemesi."