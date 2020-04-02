Turizmciler corona virüs salgını sonrası dönemden umutlu

Corona virüs salgınının dünya genelinde etkili olmasından en çok etkilenen sektörlerden biri turizm oldu. Virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla uygulamaya konulan seyahat yasakları, karantinalar ve bu kapsamdaki diğer tedbirler neredeyse turizm faaliyetlerini durma noktasına getirdi. Covid-19 sebebiyle zorunlu rezervasyon iptalleri yapan turizm şirketlerinin yöneticileri, gözlerini salgın sonrası döneme odakladı.









"İPTAL PROSEDÜRLERİNDE MAKSİMUM ÖZENİ GÖSTERDİK"

HIS Travel Genel Müdürü Emre Özkur, corona virüs salgınının bu yıl için beklenen olumlu havayı dağıttığını söyledi. Bu süreçte kimsenin mağdur olmaması için azami özen gösterdiklerini belirten Özkur, rezervasyon iptali ve iade süreçlerine ilişkin işlemleri bir hafta içinde gerçekleştirerek hızlı reaksiyon aldıklarını bildirdi. Özkur, "Misafirlerimizin iptal prosedürlerinde maksimum özeni gösterdik. Artık Kovid-19 krizi sonrası döneme hazırlanacağız. Durumun iyileşmesi ağustos ile birlikte olursa 'incoming pazarı'nın hızlı bir toparlanma içine girebileceğini düşünüyorum. Türkiye'ye gelecek turistler açısından salgın sonrası ciddi bir geri dönüş bekliyoruz" dedi.









"İLK KIRILMAYI KARANTİNA BÖLGELERİ AÇILDIKTAN SONRA BEKLİYORUZ"

Ejder Turizm Genel Müdürü Uğur Kurt, salgın sonrası dönemde gezginlerin tarzını değiştirmeyeceğini öngördüklerini bildirdi. Kurt, "Asıl beklentimiz, tüm tarzlarda yoğunluk ve talepte artıştır. Bu noktada ilk kırılmayı sınırlar ve ülkelerdeki karantina bölgeleri açıldıktan sonra bekliyoruz" diye konuştu. Salgının atlatılması durumunda, yaz mevsiminin yakın olmasının turizme talebi ciddi ölçüde etkileyeceğini vurgulayan Kurt, şu değerlendirmede bulundu: "Bu dönem yaşanan sıkıntı bitince güneşi gören dışarı çıkmak isteyecek. 'Incoming turlar'da kesin bir artış olacağını biliyoruz. Her ne kadar bizim uzmanlık ve hizmet alanımızın dışında olsa da ülkemizde hizmet veren tüm meslektaşlarımıza hazırlıklarını yapmalarını ve bu dönemi iyi değerlendirmelerini tavsiye edebiliriz" Kurt, bu süreci atlatamayan bazı firmalar ve işletmeler olabileceğini ancak onların yerine yenilerinin girebileceğini dile getirdi.

"SEKTÖRDEKİ FİRMALAR 2021'E HAZIRLANMALI"

Magnettur Genel Müdürü İlker Lanacı da Kovid-19 sebebiyle karşı karşıya kalınan süreçte finansal olarak ayakta kalmanın önem taşıdığını ifade etti. Bir süre turistlerin kendi ülkelerinde, daha az insanla temasta olabilecekleri tatil seçeneklerini düşünebileceğine işaret eden Lanacı, şunları kaydetti: "Sektördeki firmaların kendilerini daha çok 2021'e hazırlamaları gerektiğini düşünüyoruz. Yaşadığımız süreç sonrasında dijital dünyanın seyahat alanında daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Artık eski klasik yüz yüze satış dönemi biter ve satın almaların büyük kısmı online yapılır diye bekliyorum"a metin girebilirsiniz.