MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTurizm kenti Antalya, yüksek neme teslim
GeriSeyahat Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 16:34,Son Güncelleme:

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim

Nem oranının yüzde 76'lara ulaştığı Antalya'da kentin üstüne nem bulutları çöktü. Nemden etkilenenler Konyaaltı Sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hava sıcaklığının 28, deniz suyunun 27 derece ölçüldüğü Antalya’da nem oranı ise yüzde 76’lara ulaştı. Hava sıcaklığının düşük olmasına rağmen yüksek nem vatandaşlara zor anlar yaşattı. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu. Nem bulutları şehrin üzerinin yanında dağları ve denizin üzerini kapladı.

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim


Yüksek nem, görüş mesafesini etkiledi. Kent merkezinde bazı noktalarda görüş mesafesi oldukça düştü, binalar nem bulutlarının arasında kayboldu. Nemle birlikte bunaltıcı sıcaktan etkilenenlerin adresi ise dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Sahile gelenler nemli havada güneşlendi, Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Denizi tercih etmeyenler ise ağaç gölgelerinde sohbet edip, kahve içti. Sahil boyunca yoğunluğun olduğu gözlemlendi. Bir kadının ise falezler kenarında namaz kıldığı görüldü. Sabah saatlerinde başlayan nemin gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Turizm kenti Antalya, yüksek neme teslim


"Nem var"

Oğluyla denize gelen Nilgün Ertekin, “ Bugün hava çok nemli ama denizde olduğumuz için mutluyuz. Uzun süre denizden uzak kaldık ama öyle olmak zorundaydı. Bugün oğlumla denizde yüzeceğiz. Sosyal mesafe uygun. Bir ay öncesinde korkuyordum ama şimdi tedirgin olmuyorum” dedi.

False
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle