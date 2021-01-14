Turistler tarafından tahrip edilen eserler... Listede Türkiye'den de bir yer var

Selfie çekerkern olanlar oldu: Venus Victrix

19’uncu yüzyıl heykeltıraşlarından Antonio Canova’nın bir eseri ‘Pauline Bonaparte as Venus Victrix’. İtalyan sanatçının şaheseri “Pauline Bonaparte as Venus Victrix” 31 Temmuz’da Avustralyalı bir turistin kucağına oturup selfie çekmeye çalışması yüzünden ayak parmağından oldu. Olayı haber vermeden hızla müzeden ayrılan turist kamera kayıtları sayesinde tespit edildi. Ancak ismi basınla paylaşılmadı.









Kırıldı ve paramparça oldu: Dom Sebastiao heykeli



Lizbon’da Rossio tren istasyonunda bulunan Portekiz Kralı Dom Sebastiao heykeli, bölgeye gezen yerli-yabancı turistlerin gözde adreslerinden biriydi… Bir turistin dikkatsizliği yüzünden paramparça oldu. 24 yaşındaki bir turistin selfie çekmek için tırmanmaya çalıştığı heykel, bir anda yıkıldı ve kırıldı. Kimliği açıklanmayan turist heykel yıkıldıktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polisler tarafından yakalandı. ‘Neo-Manueline’ tarzı mimariyle inşa edilen Rossio istasyonu 1890 yılında tamamlanmıştı. Şimdi ise koruma altındaki binalar arasında yer alıyor. Heykel, Portekiz’de 1557 ila 1578 yılları arasında hüküm süren Kral Dom Sebastiao’nun heykeliydi. Dom Sebastiao, 24 yaşında Fas’ta Müslümanlara karşı savaştığı Haçlı seferinde öldü.









Selfie aşkı bunu da yaptırdı: Statua Dei Due Ercole



2016 yılında Loggia dei Militi Palace’ı ziyaret eden iki turist, selfie çekmek için Dei Due Ercole heykeline tırmandı. 300 yıllık heykelin ortasında yer alan kısım, yere düşerek parçalandı. Turistler vandalizmle suçlandı ve hükümet, gerçekleşen hasarın değerlendirilmesi için çeşitli uzmanların yardımına başvurmak durumunda kaldı.





Böyle restorasyon görülmedi: Ecce Homo



İspanya’da bir kilisedeki 19. yüzyıldan kalma Hazreti İsa freskinin başına gelenler gerçekten çok ilginç. Aslen 1930’lu yıllarda Elías García Martínez tarafından resmedilen bu İsa portresi, nemden dolayı büyük zarar görmüştü. Ülkenin kuzeydoğusundaki Borja kentinde bir kilisede bulunan 82 yaşındaki Cecilia Gimenez’in, Elias Garcia Martinez’e ait olan ‘Ecce Homo’ adlı freski restore etmek isterken deforme etmesi sonucu kötü bir hale getirdi. Kilise, sonrasında eseri düzeltmek için çeşitli uzmanlarla görüşse de eserin bu halinin daha fazla ilgi çektiğini fark etti. Bu nedenle eseri restore etmekten vazgeçtiler.









Kopuk parmak: Annunciazione



2013 yılında Floransa’daki bir müzeyi ziyaret eden Amerikalı bir turist, kendi serçe parmağını ünlü Meryem heykelinin serçe parmağıyla karşılaştırmak istedi. Turist heykele fazla yaklaşınca 600 yıllık heykelin parmaklarından biri koptu.









Güvenlik kameraları nerede? The Drunken Satyr



2014 yılında yine bir turistin selfie sevgisi yüzünden bu heykelin sol bacağı tahrip oldu. Yalnız bu eser MÖ 220 yılına ait bir heykelin replikasıydı olmasıydı ama işin üzücü yanı ise replika da 1800 yılında yapılmış, önemli ve değerli bir eserdi. Bu üzücü kaza gerçekleştiğinde heykelin çevresindeki güvenlik kameraları ne yazık ki çalışmıyordu.









Başında gelmeyen kalmadı: Kızkumu'ndaki Prenses Heykeli



Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz üzerinde yürüyor hissi veren dünyaca ünlü Kızkumu'ndaki sol eli vandallar tarafından kırılan, sağ kolunda ise çatlak bulunan, daha önce denize girenlerin askılık olarak kullandığı ve bakımsızlığı nedeniyle daha önce birçok kez haber konusu olan 'Prenses' heykeli, en son da yerli-yabancı tursitler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Kızkumu efsanesindeki Bybassos Kralı'nın güzel kızının tasvir edildiği, kaidesiyle 1,5 metre boyunda olan alçıdan heykelin sol eli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir süre önce kırılmıştı. Sağ kolunda çatlak oluşan heykelin bakımsızlıktan ve geçmişte tatilcilerin ıslak havlularını asmaları nedeniyle boyaları dökülmüştü.





Kızkumu'nun sembolü olan 'Prenses' heykelin bakımsız hali ulusal ve yerel basında da çokça haber olarak yer almıştı. Haberlerin ardından yetkililerin uyarıları ile heykel 'askılık' olarak kullanılmaktan kurtarıldı. Heykel en son tatilciler tarafından 'küllük' olarak kullanılmaya başlanmıştı.







