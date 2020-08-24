Turistler perma kültür bahçesini çok sevdi

Manavgat'ın Titreyengöl mevkisinde bulunan 5 yıldızlı Nashira Resort Hotel'in bahçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda perma kültür bahçesi oluşturuldu. AÜ Manavgat Meslek Yüksekokulu (MYO) ile otel iş birliğinde gerçekleştirilen projede, kısıtlı alanda organik olarak meyve ve sebze ile çiçek, kümeslerde tavuk, ördek, kaz gibi hayvanların yanı sıra tavşan, keklik, bıldırcın da yetiştiriliyor. Geçen nisan ayında bahçeye çeşitli meyvelerin yanı sıra bamya, domates, biber, salatalık, mısır, fasulye gibi birçok sebzenin ekimi yapıldı.









Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl 20 Temmuz'da açılan otelde tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, perma kültür bahçesinde yetişen meyve ve sebzelere büyük ilgi gösteriyor. Bahçeyi gezerek vakit geçiren turistler bir yandan da bahçede topladıkları sebzeleri ve kümes hayvanlarının yumurtalarını kahvaltıda veya diğer öğünlerde pişirterek yiyor. Otelin yöneticisi Göksel Demirel, AÜ Manavgat MYO ile birlikte perma kültür bahçesinin hayata geçirmeye karar verdiklerinde dünyada Kovid-19 salgını olmadığını hatırlatarak, bahçeyi oluşturduktan sonra salgın sebebiyle sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada insanlığın çok farklı bir sınav verdiğini söyledi. Turizmde bütün dengelerin değiştiğini anlatan Demirel, "Dünyadaki global turizm de değişiyor. Yalnızca güneş, kum, deniz, havuz, eğlence şeklinde değil de alternatif konular ön plana çıkmaya başladı. Biz de burada farklı bir tema yapmak istedik. Biz de otel olarak ticari ve pazarlama anlamındaki stratejimizi değiştirdik. Otelimizin arkasında bulunan Sorgun ormanı, Titreyengöl ve bu sene salgın yüzünden sahillerimize akın eden caretta carettalar sebebiyle doğal yaşam bizim için öncelikli hale geldi" dedi.









'BU BAHÇEYLE İLGİLİ BİZ İNANILMAZ ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ ALDIK'



Doğal yaşamı farklı bir şekilde otelin içerisinde de uygulamak istediklerini ve perma kültür bahçesini oluşturduklarını anlatan Demirel, "Buradaki bahçemizde organik tarım olarak tamamen kendi ürünlerimizi yetiştirip, bu süreçte misafirin de kendisi dokunarak, doğallığını hissederek, kendisi toplayıp, kahvaltıda ikram ediyoruz. Bu bahçeyle ilgili biz inanılmaz şekilde geri dönüş aldık. Böyle bir durumla kendi ülkelerinde karşılaşamıyorlar. Misafirlerimiz burada olan domatesi, patlıcanı veya diğer sebzeleri sadece marketlerde görüyor. Burada hem tatil yapıp hem de çeşitli meyve ve sebzeleri doğrudan dalından koparmalarının bize geri dönüşleri çok iyi oldu" diye konuştu.









'DALINDAN KOPARIP TAZE TAZE YEMEK ÇOK İLGİNÇ BİR DENEYİM OLDU'



Perma kültür bahçesini arkadaşlarıyla birlikte gezen ve çeşitli sebzeleri koparıp yiyen Rus Anna Kopilova, koronavirüs tehlikesi geçtikten sonra Antalya'ya tatile gelmekten mutlu olduğunu söyledi. Otelde alınan tedbirlerin çok iyi olduğunu anlatan Kopilova, herkesin gönül rahatlığıyla tatil yapabileceğini söyledi. Otelde çeşitli sebzelerin olduğu böyle bir bölüm olmasının kendisini şaşırttığını söyleyen Kopilova, "Tatil için geldiğimiz otelde böyle bir bölümün olması çok hoşumuza gitti. Çok çeşitli sebzeleri bulabildiğimiz gibi hayvanlarla ilgili bölüm de çok ilginçti. Özellikle bizim kendi memleketimizde marketlerden yemek yapmak için sayılı olarak aldığımız sebzelerin burada yetiştirildiğini görmek ve bunları dalından koparıp taze taze yemek çok ilginç bir deneyim oldu" dedi.