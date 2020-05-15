Turistler, 15 Haziran' kadar Avrupa kıtasına giriş yapamayacak

Avrupa Komisyonu’nun sınırlar hakkındaki düzenlemeleri

Avrupa Komisyonu, yaptığı basın açıklamasında, sağlık durumları el verir vermez, mevcut güvenlik önlemleri altında insanların, kendi Avrupa Birliği ülkelerinde ya da sınır ötesinde arkadaşları ve aileleri ile arayı kapatmaya çalışacaklarını dile getirdi. Açıklamaya göre aşamalı normalleşme ya da açılma, ilk olarak sezonluk çalışanlara sınır ötesi seyahat izni verilmesiyle başlayacak. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin rehberine göre daha sonra sınırlar, ‘benzer epidemiyolojik durumları’ yaşayan ülkeler arasında açılacak. Son olarak eğer her şey planlandığı gibi uygun bir şekilde giderse Avrupa Birliği’ndeki tüm iç sınırlar açılacak. Komisyon aynı zamanda oteller için sağlık protokolleri ile havayolları, feribotlar ve otobüsler için güvenlik protokolleri hazırlıyor. Komisyon ayrıca sınırlarda kimlikleri kontrol etmek için yönlendirici kılavuzlar da sağlıyor.







Avrupa ülkeleri arasındaki ‘sınır gevşetme’ planları

Avusturyalı Bakan Sebastian Kurz, attığı bir tweette, İsviçre, Lihtenştayn ve komşu Doğu Avrupa ülkeleri ile enfekte sayılarının müsaade ettiği kadar sınırları gevşetmeye başlayacağını duyurmuştu. Açılımın ilk fazlarında, seyahat kısıtlamaları ülkeden ülkeye değişiklik gösterecek. Örneğin İngiltere, Fransa ve İrlanda ile iki taraflı seyahat düzenlemeleri konusunda anlaştı. Bu ülkelerden seyahat edenler, 14 günlük karantina süresine ihtiyaç olmadan sınırları geçebilecek. Fakat karantina, diğer Avrupa ülkelerinden gelen ya da o ülkelere giden gezginler için zorunlu olacak. Avrupa dışından gelen turistler, en az 15 Haziran tarihine kadar bu kıtaya giremeyecek ve kendi ülkelerindeki düzenlemelere bağlı olarak varışlarını takiben 14 gün boyunca kendilerini karantina almak zorunda kalabilecekler.









Komisyonun Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager’in, haber ajansı Associated Press’e yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Bu yaz, hiç birimiz için normal olmayacak. Fakat hep birlikte çalıştıktan ve üzerimize düşeni yaptıktan sonra Avrupa turist sektörü için ‘evde yaz hapsi’ ya da ‘kayıp bir yaz’ gibi durumlarla karşı karşıya gelmek zorunda kalmayacağız.”