Tur rehberimiz cebimizde

1- TUR REHBERİNİZ HEP YANINIZDA

SET



Jürimizin çoğunluğunun oyuyla listede ilk sıraya yerleşen SET, gittiğiniz yerlerdeki görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri, yeme-içme ve konaklama önerilerini tek tuşla cebinize getiriyor. Uygulamayla çevrimiçi ve aracısız otel rezervasyonu da yapabiliyorsunuz. Serda Büyükkoyuncu “Patagonya’dan Alaska’ya, Seyşeller’den Karayipler’e dünyanın her köşesindeki otelden restorana, müzesinden milli parkına kadar değişik mekânları bulabiliyoruz” diyor.

2- DENEYİMLER PAYLAŞILIYOR

TRİPADVİSOR



Seyahat ettiğiniz şehir veya ülkelerde gezip görmeniz gereken en iyi ve en popüler yerleri, otelleri ve mekânları gösteren bir uygulama. Bizzat deneyimleyen kullanıcıların gittikleri yerleri derecelendirmeleri ve yorumları gezeceğiniz yerler ya da yemek yiyeceğiniz mekânlarla ilgili detaylı ipuçları veriyor.



3- EN LEZİZ APLİKASYON

LOCAL EATS



Uygulama, restoranları konuma, fiyata, kategoriye göre sınıflandıran bir yeme-içme rehberi. Mekânların adreslerine ulaşabilir, yorumlarını okuyup yerel restoranlar hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ebru Erke’nin önerisi.



4- KULLANIMI KOLAY

VİSİT İZMİR



Yerel yönetimler birer birer şehirlerinin ve bölgelerinin tanıtımları için aplikasyonlar yapmaya başladı. İzmir de onlardan biri. Gülay Barbaros Altan “İzmir’in uygulamasını bu yaz ilk kez kullandım. Bergama’yı onunla gezdim. Kullanması kolay, haritası çalışıyor, gezilecek yerleri güzel anlatıyor. Yeme-içme önerileri de iyiydi” diyor.



5- SESLİ ANLATIM

Piri

Kültürel mirasları teknoloji yardımıyla tanıtmak ve yaşatmak vizyonuyla kurulan Piri; 20 ülke, 30 şehirde, 150’den fazla sesli dijital turla

500 binden fazla gezgine hizmet veriyor. Uygulamayla gezginler şehrin caddeleri, meydanları ve tarihi eserlerini iyi bir rehberden dinleme fırsatı buluyor. Harita ve yönlendirmeler de turun kolayca takip edilmesine olanak sağlıyor.

6- EVİNİZDE HİSSETTİRİYOR

AİRBNB

Dünya üzerindeki pek çok noktada küçük evlerden dairelere, villadan kulübeye, kır evlerinden dağ evlerine farklı bütçelere ve zevklere uygun binlerce kiralama seçeneği sunan seyahat uygulaması Airbnb ev sahiplerini de puanlıyor ve misafirler seçimlerini dilerse bu puanlamaya göre de yapabiliyor.

7- YEREL ÖNERİLERE GÖZ ATIN

CULTURE TRİP

Bir gezi planlama uygulaması olan Culture Trip’le beğendiğiniz önerilerden kendi listelerinizi yapabileceğiniz gibi, okumak istediğiniz bilgileri çevrimdışı indirmeniz de mümkün. Kullanımı kolay, videolar ve hikâyelerle dolu aplikasyonda yerel uzman önerileri seyahati zenginleştiriyor.

8- OTEL, UÇAK, ARAÇ...

SKYSCANNER

Uçak bileti, otel arama ya da araç kiralama gibi işlemleri tek bir ekran üzerinden gösteren bir uygulama. Sade ve kullanışlı bir arayüzü var, kullanımı çok pratik. Uçak bileti ya da otel ararken en uygun seçeneklerden başlayarak bir sıralama yapıyor. ‘En iyi fırsatları keşfet’ bölümüyle de en uygun uçuş alternatiflerini gösteriyor.

9- CANLI YOL TARİFLERİ

MOOVİT

Bir şehirde gezinmenizi kolay hale getiren Moovit, dünyadaki toplu taşıma seçeneklerini ve rotalarını da veriyor. Canlı yol tarifleri oldukça başarılı olan aplikasyonda 3 bini aşkın şehir bilgisi var. Gerçek zamanlı çalışması sayesinde kullanıcısını yoldaki sürprizlere karşı da uyarıyor.

10- YÜKLERİNİZDEN KURTULUN

PACKPOİNT

Kaliteli bir seyahat deneyimi, iyi hazırlanmış bir bavulla başlar. Umut Fırat Eroğlu “Packpoint’e nereye gideceğinizi ve neler yapacağınızı söyleyin, yanınıza almanız gerekenleri listelesin” diyor.