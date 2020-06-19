Tunus'un şehirleri neler? Tunus başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Tunus coğrafi konum itibari ile Kuzey Afrika'da bulunan bir ülkedir. Tunus ülkesinin tam resmi adı ise Tunus Cumhuriyeti'dir. Tunus Cumhuriyeti Akdeniz'e kıyısı olmakla beraber bir Arap İslam ülkesidir. Tunus ülkesinin resmi dili ise Arapçadır. Arapça ülkede en çok konuşulan dildir. Dinar ülkede kullanılan para birimidir. Tunus ülkesinin resmi para birimi Tunus Dinarı’dır. Tunus zamanında bir Fransa himayesi altında olan bir ülke idi. Tunus 1956 yılında Fransa'dan bağımsızlığını kazanmıştır. Tunus'un güneyinde yaşayan halk ise Arapçadan ayrı olarak Berberi'ce konuşmaktadırlar. Berberice ülkede Arapçadan sonra en çok konuşulan dildir. Ülkede trafik ise sağ taraftan geçmektedir. Tunus'ta ise azınlık olarak Fransızlar ve İtalyanlar yaşamaktadırlar.

Cumhuriyet ile yönetilen ülke olan Tunus insani gelişme endeksinde yüksek endekse sahip olan bir ülkedir. Ülke toprakları diğer Afrika ülkelerine göre yarısından fazlası tarıma elverişlidir. Tunus'un ekonomisi genellikle tarıma dayalıdır. Tarım ürünlerini yetiştirip ihraç eden ülkede en çok tarım ise zeytincilik alanında yapılmaktadır. Tunus Dünya'da zeytin üreten ilk on ülke içerisinde yer almaktadır. Ülkede tarımdan yana olarak ise petrol ve selüloz üretimi de yapılmaktadır. Ayrıca ülke ekonomisinin büyük bölümünü ise ülkeye gelen turistler oluşturmaktadır. Tunus oldukça fazla turist çeken bir Afrika ülkesidir.

Tunus tarihte 3 defa fetih edilmiş bir ülkedir. Ülke günümüzde de bu fetihlerin izlerini taşımaktadır. Ülkenin tarihi ise Kartacalılar’a dayanmaktadır. Kuzey Afrika'da yer alan Tunus Mağrip bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca bu bölgenin en küçük topraklarına sahip ülke ise Tunus'tur. Dünya'nın en büyük çölü olan Büyük Sahra çölü ise Tunus'ta yer almaktadır. Bu çöl ülkenin Güney kısmında yer almaktadır.

Tunus'un Şehirleri Neler?

- Tunus

- Kartaca

- Sidi Bu Said

- Kayravan

- Hammamet

- Sousse

- La Goulette

- Safakes

- Douz

- Gabes

- Matmata

- El Kaf

- Tabarka

- Munastır

- Tuzer

- El Cem

- Kafsa

- Bizerte

- Nabil

- Kelibia

- Aryana

- Tatavin

- Enfidha

- Kabili

- Silyana

- Rades

- La Marsa

- Zarzis

- Testour

- Hammam Sousse

- Bace

- Sbeitla

- Lamta

- Moknine

- Kassarin

- Sulayman

- Maktar

- Sayada

- Bekalta

- Surban

- As Sawasi

- Akouda

- Remada

- Khniss

- Rejiche

- Qusaybat Al Madyun

Tunus'un Başkenti Neresidir?

Tunus'un başkenti yine aynı isimde olan Tunus'tur. Tunus aynı zamanda Tunus vilayetinin merkezi bir şehridir. Bu şehir aynı zamanda Büyük Tunus olarak da anılmaktadır. 750 binlik nüfusu ile Tunus'un en kalabalık nüfusuna sahip olan şehridir. Tunus başkenti yüz ölçümü ise yaklaşık olarak 212,6 kilometre karedir.

Tunus'un Nüfusu Kaçtır?

Tunus'un toplam nüfusu 11.7 milyondur.

Tunus'un Yüzölçümü Ne Kadardır?

Tunus'un toplam yüzölçümü 163.610 kilometre karedir.

Tunus'un Telefon Kodu Nedir?

Tunus'un uluslararası telefon kodu +216'dır.

Tunus'un Posta Kodu Nedir?

Tunus'un posta kodu 1000, 1001, 1002 şeklinde devam etmektedir.