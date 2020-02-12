MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı
GeriSeyahat Tünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 12.02.2020 - 13:25,Son Güncelleme:/

Tünel'in 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

Dünyanın ikinci metrosu olan Karaköy Tüneli'nin 145’inci, Beyoğlu’nun ön önemli tarihi simgelerinden "Nostaljik Tramvay'ın" ise 106’ncı kutlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Beyoğlu Tünel meydanındaki kutlama programında Tünel'in ve Nostaljik Tramvay'ın tarihi ve turistik misyonuyla ilgili bilgiler verildi.  Programda konuşan İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, Londra'dan sonra dünyanın ikinci metrosu olan Tünel'in İstanbul önemli bir misyona sahip olduğunu söyledi.

Tünelin 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

Kolukısa, güvenli ve çevreci bir ulaşım sağlayan Tünel'in Beyoğlu ve Karaköy arasında sessiz bir yolculuk yapmaya olanak sunduğunu ve geçen yıl 5 milyon yolcu taşıdığını belirtti.

Tünelin 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

Nostaljik Tramvay'ın ise atlı tramvayların ardından 1914'de hizmete girdiğini ve 50 yıl sefer yaptığını anımsatan Kolukısa, 1991'den sonra tekrar hizmete giren tramvayın İstanbul için önemli bir simge olduğunun altını çizdi. Kutlamalar kapsamında salep, pamuk şeker ve tramvay simgesinin bulunduğu kalpli yastık dağıtıldı.

Tünelin 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

Tünelin 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

Tünelin 145, nostaljik tramvayın 106. yılı kutlandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle