Tunceli'nin İlçeleri Neler Ve Hangi Bölgede? Tunceli'de Gezilecek Ve Tarihi Yerler

Tunceli’de yapılan arkeolojik kazılar, şehrin tarihinin kalkolitik çağa yani milattan önce 3500 ile 5500 yılları arasına dayandığını ortaya çıkarmıştır. Köklü tarihi sebebiyle Tunceli’de farklı uygarlıklara ev sahipliği yapılmış ve bunlara ait bazı eserler saklanmıştır.

Tunceli İlçeleri

Tunceli, şehir merkezi de dahil olmak üzere 8 ilçe, 2 belde ve toplamda 342 köyden oluşmaktadır. Bu kapsamda Tunceli’ye bağlı ilçeler aşağıdaki şekilde listelenebilmektedir.

- Merkez

- Çemişgezek

- Hozat

- Mazgirt

- Nazımiye

- Ovacık

- Pertek

- Pülümür

Tunceli Hangi Bölgede?

Tunceli, Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yapılan son sayımlara göre 86.527 kişilik nüfusa sahip bir şehirdir. Fırat Havzası içinde bulunan şehir, coğrafyası sebebiyle oldukça yüksek bir bölgede yer almaktadır. Tunceli’ye komşu iller ise; Bingöl, Elâzığ ve Erzincan olarak sıralanmaktadır.

Tunceli’de Gezilecek Yerler

Tunceli, ziyaretçilerine şehirde bulundukları süre içerisinde hem doğa hem de tarihi gezileri yapma şansı tanımaktadır. Şehir sınırlarında görülebilecek doğal güzellikler; Munzur Dağı ve Gözeleri, Ovacık, Munzur Çayı ve Pülümür Vadisi’dir.

Güzelliği ile türkülere bile konu olan Munzur Dağı; vadi, kanyon ve şelaleleri ile neredeyse tüm doğal oluşumları içerisinde barındırmaktadır. Yüksekliği 3 kilometrenin üzerinde olan bu dağ gezintisinde eşsiz manzaralar yakalamak mümkündür. Ayrıca isteyenler için burada trekking yapma fırsatı da var. Bu kapsamda Munzur Vadisi Milli Parkı sınırlarında; Mercan Vadisi, Kırk Merdiven Şelalesi ve Karagöl’de trekking yapmak mümkündür.

Munzur gözeleri özellikle Alevilik inancı için oldukça kutsal sayılmaktadır. Şehir merkezinden Ovacık tarafına giden güzergahta, irili ufaklı çok sayıda göze yer almaktadır. Yaklaşık 300 metrelik bir alanda yeryüzüne çıkan gözler, birleşerek Munzur Çayı’nı oluşturmaktadır. Munzur Çayı’na gidildiğinde çay üzerinde zipline ve rafting de yapılabilmektedir.

Ovacık, Tunceli’nin merkezine göre çok daha sakin bir yerleşim beldesi. Özellikler trekking yapmak için şehre gelenlerin tercih ettiği bu belde de küçük bir kayak merkezi de bulunmaktadır. Ovacık, Munzur Vadisi Milli Parkı’nın batı yamacında yer almaktadır. Pülümür Vadisi ise Munzur Vadisi’ne göre daha dik ve dar bir yamacı içermektedir. Ünlü trekking noktalarından olan bu vadiye, mutlaka bir rehber eşliğinde gelinmesi tavsiye edilmektedir.

Tunceli Tarihi Yerler

Tunceli, ev sahipliği yaptığı medeniyetlere ait bazı yapıları günümüze kadar getirmeyi başarmıştır. Bu kapsamda Çemişgezek, şehirde tarihi dokunun en yoğun yaşanabildiği alandır. Çemişgezek’te tunç çağına ait bazı bulgulara rastlanmıştır. Bu bölgeye gelince aşağıdaki yerlerin ziyaret edilmesi önerilmektedir.

- Yeniköy Höyüğü

- Ferruh Şad Bey Türbesi

- Aşağı Köprü

- Yelmaniye Camisi

- Uzun Hasan Türbesi

- Hamam-ı Atik

Çemişgezek, dut ve duttan yapılma yöresel ürünleriyle meşhur bir yerdir. Bu sebeple Çemizgezek tarafına yolu düşenlerin, özellikle dut pekmezini tatması da tavsiye edilmektedir. Tunceli’de gezilebilecek bir diğer tarihi alan da Pertek’tir. Pertek, çok sayıda medeniyetin eğitim ve ticaret amaçlı kullandığı bir merkezdir. Bu alanda; Osmanlı ve Selçuklu döneminde kullanılan Sağman Külliyesi, Pertek Kalesi ve çok sayıda cami yer almaktadır. Cincikli Oda olarak tanınan bir yapı da Keban Barajı’nın suları altında kalmıştır.

Pertek tarafına gezinti yapanların komşu şehir Elazığ’a geçme fırsatı bulunmaktadır. Bu kapsamda Keban Barajı üzerinden kalkan feribotlar, ziyaretçileri kısa bir yolculuğun ardından Elazığ’a götürebilmektedir.