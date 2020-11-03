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Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 03.11.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Tunceli'de doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sonbaharın gelişiyle kentte yoğun ilgi görmeye başlayan doğa gezilerine HES kodu zorunluğu getirildi.

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Tunceli'de koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, bazı kararlar aldı. Salgınla mücadele kapsamında, özellikle sonbaharın gelişiyle beraber turizm şirketleri ve gezi grupları tarafından düzenlenen
doğa turlarına HES kodu zorunluğu getirilmesine karar verildi.

Tuncelide doğa gezilerine HES kodu zorunluluğu



Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kafe ve restoranlarda toplu olarak yapılan doğum günü, veda yemeği ve benzeri organizasyonların yasaklanmasına, masa birleştirilmesine müsaade edilmemesine, kentte düzenlenen gezi ve turlarda HES Kodu kullanımının zorunlu olmasına, maske ve mesafe kurallarına eksiksiz olarak riayet edilmesine, bu husustaki gerekli iş ve işlemlerden tur şirketleri veya firmaların sorumlu olmasına ve güvenlik güçlerince tur şirketlerine gerekli tebligatın yapılmasına karar verildi.

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