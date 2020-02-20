MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon
GeriSeyahat Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon
Seyahat
Hürriyet Seyahat / Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:07,Son Güncelleme:/

Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon

Estergon, Macaristan'ın eski şehirlerinden birisi. Başkent Budapeşte'nin 50 km kuzeybatısında yer alan Estergon, Tuna Nehrinin kıyısına konuşlanmış.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kent, 10. yüzyıldan 13. yüzyılın ortasına kadar Macaristan'ın başkentliğini yaptı. Estergon, I. Süleyman'ın 1529 yılında gerçekleştirdiği I. Viyana Seferi sırasında geçici olarak, 1543 yılında gerçekleştirilen kuşatma sonucunda kesin olarak Osmanlı egemenliğine geçti. Şehir, fetihten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun kuzeybatı sınırındaki konumu itibarıyla önemli bir sancak merkezi oldu.

Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon


1595 yılında Almanlar tarafından işgal edilen Estergon, Sokolluzade Lala Mehmed Paşa tarafından yeniden Osmanlı topraklarına katıldı ve 1683 tarihinde Almanlar tarafından işgaline kadar Osmanlı sancağı olarak kaldı.

Tuna kıyısındaki tarihi kent: Estergon


Günümüzde kent, ağırlıklı olarak din turizmi odaklı ziyaret ediliyor. Bunun nedeni, Macar Katolikliğinin önde gelen merkezi olan Estergon'da çok sayıda dini yapının bulunması.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle