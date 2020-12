Tuhaf ama gerçek... Erkeklerin 'gelin' olduğu dünyanın en sıra dışı adası

Dünyanın en farklı kültürlerinden birine sahip olan Endonezya'ya ait Sumatra Adası, sıra dışı yaşam şekilleriyle birçok gezginin dikkatini çekiyor. Dünyanın en büyük altıncı adası olan Sumatra'da bitki örtüsünden geleneklerine, inançları bağlılıkları ve evliliklerine kadar pek çok alışkanlıklarıyla dünyadan bağımsız seyrediyorlar.







Sumatra Adası'nda kadınlar erkekleri istemeye gidiyor. Yani burada roller tam tersi... Erkekler gelin oluyor. Hatta erkekler evlendikten sonra eşinin ailesinin evinde yaşıyor.









Evlenen erkekler, kız evine gidiyor, kadının soyadını alıyor. Adada erkek egemen kültürü hiçbir şekilde hissedilmiyor. Kadınlar her yerde ve her görevde, sıradan ve rahatlar. Hatta Sumatra için 'En zor sınavını modernleşmede veriyor' bile deniyor.









Dünyanın en özel kahvesi de burada!



Diğer bir konu ise Sumatra'dan en özel kahve çekirdeklerinin çıkması. Sumatra'da klasik kahve üretiminin haricinde bir de çok şaşırtan bir yöntemle dünyanın en pahalı kahvesi üretilmekte. Bu kahvenin adı da 'Kopi Luwak' olarak biliniyor.









Sumatra ormanlarında yetişen Kopi Luwak kahvesinin pahalı olmasının sebebi ise taklit edilmesi mümkün olmayan tadı... Kopi Luwak kahvesinin 100 gramının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten; 100 dolar civarında değişiyor. Kahve fotoğrafta görülen 'Misk Kedisi'nin dışkısından elde ediliyor.









Sumatra Adası yeşillik bakımından da çok zengin. Bunun yanı sıra bolca göle sahip ve çok sulak bir yer. Bu yüzden bolluk ve bereketin merkezi olarak anılmakta... Sumatra Adası'nda bir gelenek de hasat sonunda yapılan İnek Yarışları...



İnek Yarışı her yıl düzenli olarak yapılıyor ve bu yarışlar sayesinde yarışçılar maharetlerini sergiliyor. Bu yarışlar Güney Doğu Asya'nın gözdesi olarak kabul ediliyor.