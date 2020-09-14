Truva Antik Kenti Nerede? Truva Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Truva antik kenti Troya antik kenti olarak da bilinmektedir. Bu antik kentin resmi adı ise Troya antik kentidir. Truva antik kenti UNESCO Dünya mirasları listesinde de yer alan bir tarihi antik kenttir.

Truva Antik Kenti Hakkında Bilgi

Truva antik kenti Kaz dağlarına yakın bir konumda yer almaktadır. Şehrin turizmi açısından büyük önem taşıyan truva antik kenti 1998 yılında UNESCO tarafından Dünya mirasları listesine eklenmiş ve bu tarihte tescillenmiştir. Truva isminin Yunanca veya Hititçe'den geldiği düşünülmektedir. Anadolu'da yaşamış olan uygarlıkların kurmuş olduğu Truva antik kenti görülmeye değer olan tarihe ışık tutan antik kentlerden birisidir.

Truva antik kenti bölgede yer alan Hisarlık adlı bir arkeolojik yer de bulunmaktadır. Günümüzde de bu bölgede arkeolojik çalışmalara hala devam edilmektedir.

Truva Antik Kenti Tarihi

Truva antik kenti tarihi milattan önce 3 binli yıllara dayanmaktadır. Tarihte ünlü Troya savaşı da yine bu antik kentte geçmiştir. Tarihinden ötürü Dünya'nın en ünlü antik kentleri arasında yer almaktadır. Tarihte Dünya'nın ilk güzellik yarışmasının da bu antik kentte yapıldığı bilinmektedir. 1871 yılından beridir Truva antik kentinde kazı çalışmaları devam etmektedir. Bu kazı çalışmaları neticesinde bu kent defalarca yıkılmış ve yeniden inşa edilmiştir.

Truva Antik Kenti Nerede?

Truva antik kenti Çanakkale ilinde yer almaktadır. Çanakkale'nin Biga yarımadasında bulunmaktadır.

Truva Antik Kenti Gezilecek Yerler

1) Troya Müzesi

Truva antik kentinde belki de ilk gezilecek yerler arasında Troya müzesi yer almaktadır. Troya müzesi antik kentte yapılan kazı çalışmaları sonucunda antik çağa ait bulunan bulguların sergilendiği bir müzedir. Mutlaka görmeniz gereken bu müze her yıl binlerce turisti ağırlamaktadır. Truva müzesine 42 TL'lik kişi başı ücreti ödeyerek giriş sağlayabilirsiniz.

Truva Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Truva antik kentine giriş ücreti kişi başı olarak 50 TL'dir.

Truva Antik Kenti Ziyaret Saatleri

Truva antik kentine haftanın her günü giriş sağlayabilirsiniz. Haftanın her günü 10:00 ila 19:00 arası Truva antik kentine giriş sağlamak mümkündür.

Truva Antik Kenti Efsanesi

Efsaneye göre Yunan tanrıçası olan Zeus'un ve Hera oğlu düğün esnasında bir elmayı almak isterler. Fakat bir anlaşmazlık sonucunda elma paylaşılamaz hale gelir. Yunan tanrısı Zeus ise bu duruma müdahale eder ve seçimin Troya'nın yapmasını ister. Paris evli biridir. Evli olmasına rağmen başka birine aşık olur. Helen ve Paris birbirlerine sırılsıklam aşıktırlar. Ardından ikisi birlikte Troya'ya kaçmaya karar verirler. Bunu diyen eşi ise Troya şehrini yerle bir eder.

Truva Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Truva antik kentinde müze kart geçmektedir. Eğer bir müze karta sahipseniz ücretsiz olarak bu tarihi antik kente giriş sağlayabilirsiniz.