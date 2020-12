Troya Müzesi'ne 1 milyondan fazla sanal ziyaret

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, sanal müze kararının fiziksel müze ziyaretini artıran bir karar olduğunu belirterek, "1 Haziran'da insanlarımız yeniden ziyarete açılan müzelere koşarak geldi. Bunun nedeni ise sanal müzenin ilgi ve alakayı ayakta tutması oldu. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi" dedi.



Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri girişine yaklaşık 70 milyon TL harcanarak yapılan Troya Müzesi, geçen yıl 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ziyarete açıldı. 12 bin 750 metrekare kapalı alana sahip müze içinde 2 bin eser sergilenmeye başladı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle müzeler bir dönem ziyarete kapatıldı. Bu süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığı, aralarında Troya Müzesi'nin de bulunduğu bazı müzelerin sanal ortamda ziyaret edilmesine olanak sağladı. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Troya Müzesi yeniden ziyarete açıldı. Ancak, dileyen vatandaşlar Troya Müzesi'ni sanal ortamda ziyaret etmeye devam etti. Müzeyi sanal olarak gezenlerin sayısı 1 milyonu aştı.









'KISA SÜREDE 1 MİLYONU AŞAN ZİYARET GERÇEKLEŞTİ'



Koronavirüsün tespit edilmesinin ardından alınan kısıtlama kararları doğrultusunda 18 Mart'tan itibaren Türkiye'deki müze ve ören yerlerinin ziyarete kapattığını ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Fakat bir müze ya da ören yeri girişi kapandığı için işlevini devam ettiremez mi bunu tartıştık. Ardından bakanlığımız hızlı bir karar alarak kapalı kalan müzeleri sanal müzeye hazır hale getirmeye başladı. Troya Müzesi bir hafta içinde ilk açılan sanal müzeler içinde yer aldı. Dileyenler sanalmüze.gov.tr adresinden sanal müzelere giriş yapmaya başladı. Çok kısa sürede 1 milyonu aşan ziyaret gerçekleşti. Türkiye'deki bütün müzeler ve ören yerleri, 1 Haziran günü yeniden açıldı. O zaman şunu gördük; sanal müzeler çok doğru bir karar olmuş. Çünkü 1 Haziran'da insanlarımız müzelere koşarak geldi. Bunun nedeni ise sanal müzenin ilgi ve alakayı ayakta tutması oldu. Bu süreç içinde hem fiziksel ziyaret hem de sanal müze ziyaretleri artış gösterdi. Hatta sanal müze ziyaretleri ile beraber genç nüfusu kültür ve müzelerle kucaklaştırmayı başarabildik. Birkaç gün önce Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürümüz Gökhan Yazgı Bey; yeni sanal müzelerin açılacağını duyurdu. Sanal müzelerimizin sayısı 20 oldu" dedi.









'SANAL HER GÜN, FİZİKSEL OLARAK HAFTA İÇİ AÇIK'



Sanal müzenin çok doğru bir girişim olduğunu kaydeden Rıdvan Gölcük, konuşmasına şöyle devam etti: "İnternetten sanalmüze.gov.tr adresine girildiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın 20 müzesinin linke ulaşıyorlar. Bunun içinde Zeugma Müzesi de var, Hatay Müzesi de var, Efes müzesi de var ve Troya Müzesi de var. Troya müzesine tıkladığınızda Troya müzesinin zemin katına geliyorsunuz. Yandan bir kat planı var. İstediğiniz her kata tıklayarak istediğiniz kata ulaşabiliyorsunuz. Adım adım gördüğümüz tüm eserleri izleyebiliyorsunuz. Yanındaki bilgi kutucuğuna tıklayarak bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Şu anda fiziksel olarak ziyarete açığız. Mesai saatlerimiz ve ziyaret saatlerimizde bir değişiklik var. Hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçilerimiz müzemizi ziyaret edebiliyorlar. Sanal müzemize ise, günün her saati ulaşım sağlamak mümkün."