Troya Müzesi Nerede? Troya Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Troya Müzesi yapımı 2014 yılında başlanmış ve yaklaşık 4 yıl süren çalışma sonucunda 2018 yılında tamamlanmıştır. Tarihe ışık tutan eserleri ile birlikte ülkemizde yer alan önemli müzelerden birisidir.

Troya Müzesi Nerede?

Tarihe ışık tutan pek çok keşfin yapılmış olduğu Troya Antik Kentinde keşfedilmiş bir çok eser Troya Müzesinde sergilenmektedir. ​​​​​​​Troya Müzesi ülkemizde bulunan Çanakkale ilinde yer almaktadır. Çanakkale il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzağında yer almaktadır. ​​​​​​​Troya Müzesi Çanakkale iline bağlı Tevkifiye Köyünde yer almaktadır. Ulaşımı ise özel araçlarla oldukça kolaydır. Özel araçlar ile Ezine yolu üzerinden Kuzey istikametine gidilmesi gerekmektedir. Bu yol üzerinden Tevkifiye Köyü yoluna sapılarak 5 kilometre sonra Truva kentine ulaşım sağlanmaktadır.

​​​​​​Troya Müzesi Tarihçesi

Anadolu'da tarih öncesi dönemlerde yapılmış ilk sistematik kazı Troya'da başlamıştır. Schliemann tarafından 1870 yılında ilk kez kazı çalışması başlamıştır. 1893 ile 1894 yıllarında yapılan kazı çalışmalarını Dörpfeld yürütmüştür. Daha sonra uzun bir aradan sonra 1932 ile 1938 yılları arasında Carl W. Blegen höyükte kazılar yapılmıştır. Yapılan bu kazılar 2005 yılına kadar devam etmiştir.

Günümüzde devam edilen bu kazılar ise Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Prof. Dr. Rüstem Aslan tarafından devam edilmektedir. ​​​​​​​Troya Müzesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan bir yarışma ile belirlenmiş proje kapsamında yapımına 2014 yılında başlanmıştır. 4 yıl süren çalışma sonrasında 10 Ekim 2018 yılında müze hizmete açılmıştır. Toplamda 3000 metrekare sergi salonu, 11.200 metrekare kapalı alana sahiptir. 1998 yılında ise ​​​​​​​Troya Müzesi UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmış Troya Antik Kentinin giriş kısmında yer almaktadır.

​​​Troya Müzesi Eserleri

​​Troya Müzesi içerisinde Troya ve Troas kentlerinden elde edilmiş olan kültür varlıkları bulunmaktadır. Müze teşhirinde Blegen kazılarında çıkarılmış olan ve şu an İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunan Troya eserleri ile birlikte ABD'den Anadolu Medeniyetler Müzesinde bulunan Troya altınları da getirilmiş ve sergilenmiştir. Bunlar dışında Homeros ile sikkeler İzmir Arkeoloji Müzesinden ​​​​​​​Troya Müzesine sergilenmesi amacıyla getirilmesi talep edilmiştir.

Müzede bulunan eserler mermer, heykel, mil taşı, yazıt, sunak, balta ve kesiciler gibi metal kaplar, altınlar, silahlar, pişmiş toprak seramikler, kemik obje ve aletler, süs eşyalar, bardak ve koku şişelerinden oluşmaktadır. Ayrıca ​​​​​​​Troya Müzesi bahçesinde taş eserler, peyzajlar, sütun, steller, sütun başlıkları gibi bütünlük oluşturabilecek biçimde sergilenmiştir.

Müzenin girişi rampadan inerken başlar. Rampanın duvarlarında nişler bulunur. Burada Troya'nın farklı katmanları yer almaktadır. Mezar taşları, sahne canlandırma ve büyük boy heykeller ile bu katmanlar anlatılmaktadır.

​​​​Troya Müzesi Giriş Ücreti

​​​​​​Yolunuzun Çanakkale'ye düşmesi halinde mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi ​​​​​​​Troya Müzesidir. ​​​​​​​Troya Müzesine gitmek isteyen kişilerin merak ettiği konulardan birisi de giriş ücretleridir. Giriş ücretleri kişi başına 35 TL olmaktadır. Ayrıca müze kartı bulunan ziyaretçilerin yıl boyunca sınırsızca ziyaret edebilme hakları bulunmaktadır.

​​​​​​Troya Müzesi Ziyaret Saatleri

​​​​Troya Müzesine haftanın her günü gitme imkanı bulunmaktadır. Fakat dini bayramlarda bayramın 1. günü müze saat 13:00'a kadar kapalıdır. Giriş saatleri ise şu şekilde açıklanmaktadır:

- 15 Nisan ile 2 Ekim ayları arasında yaz çalışma saatleri 08:00 ile 19:30 saatleri arasındadır.

- 3 Ekim ile 14 Nisan ayları arasında kış çalışma saatleri ise 08:30 ile 17:00 saatleri arasındadır.