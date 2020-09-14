Troya Antik Kenti Nerede? Troya Antik Kenti Hakkında Bilgi, Tarihi, Efsanesi, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Homeros'un İlyada Destanı'nda anlattığı Truva Savaşı'nın geçtiği yer olarak bilinen Troya Antik Kenti, dünyanın en önemli tarihi dokuları arasında yer almaktadır. Kültürel açıdan da zenginliği ile öne çıkan bu yapı her sene dünya çapından oldukça fazla sayıda turist çekmektedir. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yaz aylarında çok fazla ziyaret ettiği bu yapı, ayrıca bünyesinde birçok önemli eser barındırmaktadır.

Troya Antik Kenti Hakkında Bilgi

Troya Antik Kenti 1998 yılında UNESCO Dünya Miras listesi'ne girmiş en önemli tarihi alanlar arasında bulunmaktadır. Binlerce yıllık geçmişi ile beraber pek çok filme konu olmuş en önemli Efsanelere sahiptir. Aynı zamanda bulunduğu bölge itibariyle hem ticari açıdan hem de gördüğü pek çok savaş ile çok önemli bir stratejik yeri bulunmaktadır.

Troya Antik Kenti Tarihi

M.Ö. 3. yy’da inşası gerçekleştirilen Troya Antik Kenti, Truva halkına ait bir şehirdir. Özellikle Binlerce yıl boyunca birçok savaş gören Troya Antik Kenti bu sebepten dolayı 9 kez yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Daha çok geniş çaplı restore edildiğini söylemek mümkündür. Aynı zamanda birçok farklı kültür ve yapıyı bünyesinde barındıran en önemli tarihi yerlerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle troyalılar ile akhalılar arasında yapılan Truva Savaşı üzerinden önemli bir tarihe sahiptir.

Troya Antik Kenti Nerede?

Binlerce yıllık tarih ile dünya çapında bilinen Troya Antik Kenti, Çanakkale'nin Tevfikiye Köyü yakınlarında bulunmaktadır. Aynı zamanda hisarlık ismi ile bilinen bölgede bulunan antik kent, UNESCO bünyesinde koruma altında tutulmakta ve her yıl oldukça fazla sayıda yerli ve yabancı turist çekmektedir. Çanakkale'ye ulaşım sağlayarak bölgeye toplu taşıma araçları veya dolmuşlar eşliğinde gidilebilir. Aynı zamanda Çanakkale Ezine yolunu kullanarak özel araçlar vasıtasıyla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Troya Antik Kenti Gezilecek Yerler?

Özellikle 1868 yılından bu yana gerçekleştirilen kazılar ile beraber pek çok arkeolojik eser ortaya çıkarılmış durumda. Bu doğrultuda birbirinden farklı sütunları, mimari yapıları, heykelleri ve değişik tarihi eserleri ile büyük bir öneme sahiptir. Aynı zamanda özellikle Truva atını görmek isteyen pek çok kişi antik kente geliyor. Oldukça geniş bir alana sahip olduğundan dolayı içerisinde bulunan müze ile beraber birçok farklı esere şahitlik edebilirsiniz.

Troya Antik Kenti Giriş Ücreti Ne Kadar?

Güncel 2020 fiyatı ile beraber Troya Antik Kenti giriş ücreti 35 TL olarak belirlenmiş durumda. Bölgeye farklı ulaşım alanları üzerinden gelerek kişi başı 35 TL ücretle bütün farklı bölgeleri ziyaret edebilirsiniz. Başta Truva atı olmak üzere birçok farklı eser ve aynı zamanda Troya Müzesini de gezmeniz mümkün.

Troya Antik Kenti Ziyaret Saatleri?

Troya Antik Kenti ziyaret açısından yaz ve kış dönemi olmak üzere iki farklı saat dilimine sahiptir. Bu doğrultuda hem yaz hem de kış aylarında sabah saat 08.00’da açılış gerçekleşmektedir. Ancak kapanış ise yaz döneminde 20.00’dır. Kış Döneminde ise saat 17.00 itibarıyla kapanmaktadır.

Troya Antik Kenti Efsanesi

Troya Antik Kenti efsanesine göre Akhalılar, Troya kentini ele geçiremeyince Tanrılardan yardım ister. Akhalılardan aldıkları fikir ile beraber savaştan çekilmiş gibi yaparlar. Daha sonra Truvalılar içerisinde askerleri olan bir at hediye ederler. Böylece Akhalılar yaptıkları plan ile beraber Troya kentini ele geçirirler.

Troya Antik Kentinde Müze Kart Geçiyor mu?

Troya Antik kentine müze kartı ile giriş yapabilirsiniz. Müze kartı olan her birey yılda iki kez olmak suretiyle Troya Antik kentini ücretsiz ziyaret edebilir.