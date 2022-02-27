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Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir
Seyahat
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 27.02.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

Son yıllarda Doğu Ekspresi’yle yolculuk yapmak çok popüler olsa da tam da bu nedenle artık oldukça pahalı ve yer bulmak için aylar önceden bilet satın almanız gerekiyor. Türkiye’de bu rota dışında da çok güzel tren güzergâhları var… Jürimize trenle unutulmaz bir yolculuğun ardından ulaşabileceğimiz en güzel noktaları sorduk.

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Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

1.
Manzaranın tadını çıkarın
Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı

Farklı bir yol seçin ve Eskişehir’den Pamukkale Ekspresi’ne binip trenin ritmik sesine eşlik eden manzaraların tadını çıkararak Denizli’ye varın. Tarihi MÖ 3000 yılına dek uzanan şehirde Hitit, Frig, İyon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini takip edin. Laodikya, Hierapolis, Tripolis ve Tabae antik kentlerini gezerken geçmiş günlere selam verin. Şehrin simgesi olan Pamukkale’de binlerce yılda meydana gelen traverten teraslarda yürüyüp Roma döneminden beri kullanılan kutsal havuzda yüzün.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

2.
Bozkırın içindeki Avrupa şehri
Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı

En sevdiğim tatillerden biridir, bir trene atlayıp Eskişehir’e gitmek. Bozkırın içinde adeta Avrupa’da bir şehir geziyormuş gibi Porsuk kıyısında dolaşmak, şifalı sularında dinlenmek bu şehrin size sunduklarının çok az bir kısmı. Odunpazarı’nın renkli, otantik evlerinin arasında Odunpazarı Modern Müze, her yaştan ziyaretçi için adeta bir vaha.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

3.
Büyük ödül, ünlü kahvaltısı
Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini

Van Gölü Ekspresi, Ankara-Tatvan- Ankara arasında haftada iki gün işliyor. Ankara’dan kalkan tren Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ duraklarından sonra Tatvan’a ulaşıyor. 24 saati geçen bu yolculukta en konforlu seçenek yataklı vagonlar. Van gezinize Van’ın meşhur kahvaltısıyla başlamak bu seyahatin en güzel ödüllerinden biri olacak.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

4.
Büryan yemeden dönmek olmaz
Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini

Kurtalan Ekspres adından da anlaşılacağı üzere Kurtalan’da son bulur. Siirt şehir merkezine geçip büryanından tadın. Sonra şehir merkezine çok yakın olan Tillo Köyü’ne gidin. Botan Çayı manzaralı Tillo Tabiat Parkı’nın falezlerinden manzara izleyin. Botan Çayı üzerindeki Delikli Taş Rasıl Hacar’a uğrayıp seyrine doyum olmayan vadiye karşı çay için.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

5. 
Gece treniyle unutulmaz saatler
Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı

Ankara Ekspresi, her iki yönden de akşam 22.00’de hareket edip sabah 7.00’ye doğru son durağa varılıyor. İstanbul Halkalı’dan kalkan tren, İzmit- Bilecik-Bozüyük-Eskişehir’den geçiyor. Ankara’ya vardığınızda, Anıtkabir, Kaleiçi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi görülmeden dönülmez.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

6.
Salda Gölü’nü pas geçmeyin
Melih Uslu, Food and Travel Yazıişleri Müdürü

İlk kez çocukluk yıllarımda bindiğim Göller Ekspresi, bana treni sevdirmiştir. İzmir- Isparta-Burdur hattında her gün karşılıklı olarak işleyen Göller Ekspresi, 8 saat 30 dakika sürüyor. Trenden Burdur’da inerek Sagalassos’un yanı sıra Kibyra Antik Kenti’ni gezebilirsiniz. Salda Gölü’nü de görmeden dönmek olmaz.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

7.
Çocuklar da bu yolculuğu çok sevecek
Canan Demiray, seyahat yazarı

Ankara’dan demiryoluyla İzmir’e ulaşmak oldukça zevkli. Başkentten gece bineceğiniz tren günün ilk ışıklarıyla İzmir’e ulaşıyor. Boyozlu bir kahvaltının ardından Saat Kulesi’nden Kordon’a doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Çocuklar İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı da Uzay Kampı’nı da çok seviyor.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

8.
Bu raylar hafta sonu kaçamağına gider
Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı

Gezginler, yüksek hızlı trenle İstanbul- Ankara hattını kullanarak Sapanca’ya ulaşıp hafta sonu bölgede güzel bir tatil geçirebilir. Göl kenarında yürüyüş, termal kaynaklar ve doğal güzellikler bu durağın birçok güzelliğinden sadece birkaçı.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

9.
Lezzetlerini tatmadan dönmeyin
Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini

İnanç turizminin başkenti, Mevlana ile özdeşleşmiş Konya, trenle seyahatin de en güzel duraklarından. Mevlana Müzesi, İnce Minareli Medrese, Arkeoloji ve Etnografya müzelerini görmeli. Meşhur lezzetlerini de unutmamalı.
Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

10.
Kar mevsimi bitmeden gidip kayak yapabilirsiniz
Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini

Erzurum’a aklınızdan kolay kolay çıkmayacak, birbirinden harika yol manzaraları eşliğinde ulaşılıyor. Ulu Cami’den kaleye görülmesi gereken önemli eserler merkezde. Kayak için de Palandöken’e gitmek sadece 10 dakika.

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