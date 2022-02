Trenle gidilebilecek en güzel 10 şehir

1.

Manzaranın tadını çıkarın

Saffet Emre Tonguç, Hürriyet Seyahat yazarı



Farklı bir yol seçin ve Eskişehir’den Pamukkale Ekspresi’ne binip trenin ritmik sesine eşlik eden manzaraların tadını çıkararak Denizli’ye varın. Tarihi MÖ 3000 yılına dek uzanan şehirde Hitit, Frig, İyon, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı izlerini takip edin. Laodikya, Hierapolis, Tripolis ve Tabae antik kentlerini gezerken geçmiş günlere selam verin. Şehrin simgesi olan Pamukkale’de binlerce yılda meydana gelen traverten teraslarda yürüyüp Roma döneminden beri kullanılan kutsal havuzda yüzün.



2.

Bozkırın içindeki Avrupa şehri

Serda Büyükkoyuncu, seyahat yazarı



En sevdiğim tatillerden biridir, bir trene atlayıp Eskişehir’e gitmek. Bozkırın içinde adeta Avrupa’da bir şehir geziyormuş gibi Porsuk kıyısında dolaşmak, şifalı sularında dinlenmek bu şehrin size sunduklarının çok az bir kısmı. Odunpazarı’nın renkli, otantik evlerinin arasında Odunpazarı Modern Müze, her yaştan ziyaretçi için adeta bir vaha.



3.

Büyük ödül, ünlü kahvaltısı

Nurgül Büyükkalay, Hürriyet Seyahat gezgini



Van Gölü Ekspresi, Ankara-Tatvan- Ankara arasında haftada iki gün işliyor. Ankara’dan kalkan tren Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ duraklarından sonra Tatvan’a ulaşıyor. 24 saati geçen bu yolculukta en konforlu seçenek yataklı vagonlar. Van gezinize Van’ın meşhur kahvaltısıyla başlamak bu seyahatin en güzel ödüllerinden biri olacak.



4.

Büryan yemeden dönmek olmaz

Bahar Gündoğdu, Hürriyet Seyahat gezgini



Kurtalan Ekspres adından da anlaşılacağı üzere Kurtalan’da son bulur. Siirt şehir merkezine geçip büryanından tadın. Sonra şehir merkezine çok yakın olan Tillo Köyü’ne gidin. Botan Çayı manzaralı Tillo Tabiat Parkı’nın falezlerinden manzara izleyin. Botan Çayı üzerindeki Delikli Taş Rasıl Hacar’a uğrayıp seyrine doyum olmayan vadiye karşı çay için.



5.

Gece treniyle unutulmaz saatler

Burak Özberk, Hürriyet Seyahat yazarı



Ankara Ekspresi, her iki yönden de akşam 22.00’de hareket edip sabah 7.00’ye doğru son durağa varılıyor. İstanbul Halkalı’dan kalkan tren, İzmit- Bilecik-Bozüyük-Eskişehir’den geçiyor. Ankara’ya vardığınızda, Anıtkabir, Kaleiçi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi görülmeden dönülmez.



6.

Salda Gölü’nü pas geçmeyin

Melih Uslu, Food and Travel Yazıişleri Müdürü



İlk kez çocukluk yıllarımda bindiğim Göller Ekspresi, bana treni sevdirmiştir. İzmir- Isparta-Burdur hattında her gün karşılıklı olarak işleyen Göller Ekspresi, 8 saat 30 dakika sürüyor. Trenden Burdur’da inerek Sagalassos’un yanı sıra Kibyra Antik Kenti’ni gezebilirsiniz. Salda Gölü’nü de görmeden dönmek olmaz.



7.

Çocuklar da bu yolculuğu çok sevecek

Canan Demiray, seyahat yazarı



Ankara’dan demiryoluyla İzmir’e ulaşmak oldukça zevkli. Başkentten gece bineceğiniz tren günün ilk ışıklarıyla İzmir’e ulaşıyor. Boyozlu bir kahvaltının ardından Saat Kulesi’nden Kordon’a doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Çocuklar İzmir Doğal Yaşam Parkı’nı da Uzay Kampı’nı da çok seviyor.



8.

Bu raylar hafta sonu kaçamağına gider

Erdal İpekeşen, Tempo Travel yayın danışmanı



Gezginler, yüksek hızlı trenle İstanbul- Ankara hattını kullanarak Sapanca’ya ulaşıp hafta sonu bölgede güzel bir tatil geçirebilir. Göl kenarında yürüyüş, termal kaynaklar ve doğal güzellikler bu durağın birçok güzelliğinden sadece birkaçı.



9.

Lezzetlerini tatmadan dönmeyin

Erdoğan Gümüş, Hürriyet Seyahat gezgini



İnanç turizminin başkenti, Mevlana ile özdeşleşmiş Konya, trenle seyahatin de en güzel duraklarından. Mevlana Müzesi, İnce Minareli Medrese, Arkeoloji ve Etnografya müzelerini görmeli. Meşhur lezzetlerini de unutmamalı.



10.

Kar mevsimi bitmeden gidip kayak yapabilirsiniz

Burcu Gürtürk Kadak, Hürriyet Seyahat gezgini



Erzurum’a aklınızdan kolay kolay çıkmayacak, birbirinden harika yol manzaraları eşliğinde ulaşılıyor. Ulu Cami’den kaleye görülmesi gereken önemli eserler merkezde. Kayak için de Palandöken’e gitmek sadece 10 dakika.